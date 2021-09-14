مصرع شاهد ادعاء في قضية فساد نتنياهو إثر تحطم طائرة خاصة باليونان

لقي إسرائيليان مصرعهما الليلة الماضية، في تحطم طائرة كانت في طريقها إلى اليونان، حيث ذكر موقع «والا خدشوت» الإسرائيلي أن أحد قتلى الحادث هو أحد الشهود في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، ويدعى حاييم جرون وزوجته إستي، وهو نائب الرئيس السابق للهندسة والترخيص في شركة «Throat» والمسؤول السابق في وزارة الاتصالات الإسرائيلية.

وكانت المحكمة المركزية للاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، قد استأنفت أمس الإثنين، النظر في اتهامات بالفساد ضد رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، متعلقة بالملف 4000، الذي يتهم فيه بنيامين نتنياهو بمنح امتيازات لرجل الأعمال شاؤول ألوفيتش مقابل حصوله على تغطية إعلامية داعمة في موقع «والا خدشوت».

وبنيامين نتنياهو متهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا منفصلة، وينكر دائما رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق التهم الموجهة إليه في جلسات الاستماع.

وأجلت محاكمة نتنياهو عدة مرات، بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا والانتخابات العامة التي أجريت وخسر فيها، والتي كانت فيها قضية رئيسية، وتم توجيه الاتهام إليه في ثلاث قضايا، تُعرف بـ 1000، 2000 و4000.

- القضية رقم 1000 الاحتيال وخيانة الأمانة

متهم فيها بتلقي هدايا، خاصة السيجار وزجاجات الشمبانيا، من رجال الأعمال الأقوياء مقابل خدمات.

- القضية رقم 2000 الاحتيال وخيانة الأمانة

متهم فيها بعرض المساعدة في تحسين توزيع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية مقابل تغطية إيجابية.

- القضية رقم 4000 الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة

بصفته رئيس الوزراء ووزير الاتصالات وقت ارتكاب الجريمة المزعومة، يُتهم نتنياهو بالترويج لقرارات تنظيمية لصالح المساهم المسيطر في شركة بيزك للاتصالات العملاقة، شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إيجابية لموقع «والا» الإخباري الخاص بإيلوفيتش.

وفي فبراير الماضي، وافق القضاة على طلب نتنياهو لتأجيل مرحلة الإثبات إلى ما بعد الانتخابات، وحذر من أن عدم القيام بذلك يمثل «تدخلا فجا» في الاستطلاع.