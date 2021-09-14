زاهي حواس يكشف الموعد المقترح لافتتاح المتحف المصري الكبير

قال الدكتور زاهي حواس، العالم الأثري، ووزير الآثار الأسبق، إن الشغف بالنسبة للآثار المصرية يزداد يومًا بعد يوم، إذ كان يُجرى أمس محاضرة لـ 23 شخصا أمريكي الجنسية، وكانوا قد التقوا بوزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، أثناء افتتاح المقبرة الجنوبية الخاصة بالملك زوسر، «أنا بدأت الترميم بهذه المقبرة وأنقذتها، وتوقفت أعمال الترميم بعد أحداث 2011، ومنذ 5 سنوات بعد تولي الدكتور خالد العناني الوزارة بدأ في استكمال الترميم، وانتهى منها وافتتحها أمس، الأمريكان دول نزلوا مع العناني المقبرة».

العالم مهتم بجهود السيسي والحكومة في النهوض بالمناطق الآثرية

وأضاف «حواس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، إن الأمريكيين تحدثوا معه عن المقبرة وصعوبة نزولها، لكنها مغامرة لها تأثير كبير للغاية في الترويج للسياحة المصرية، موضحًا أن العالم أجمع مهتم بجهود الحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير القاهرة التاريخية ومتحف الحضارة، ومنطقة مصر الإسلامية، والمتحف المصري الكبير الذي ننتظر افتتاحه في 2022 العام المقبل، فضلًا عن تطوير منطقة الأهرامات.

هناك نهضة أثرية كبيرة في مصر مصدر فخر للجميع

وأشار العالم الأثري، إلى أن هناك نهضة أثرية كبيرة في مصر، وهي مصدر فخر للجميع، وكل دول العالم تهتم بذلك، «كنت في أمريكا في شهر أغسطس بالكامل، الناس هناك كلها تتحدث عن المتحف المصري الكبير وإزاي الدولة صرفت بليون دولار عليه، هذا يُثبت للعالم كله أن مصر تهتم بالآثار حتى قبل الاهتمام بأي تنمية موجودة في مصر»، مؤكدًا أن جائحة فيروس كورونا قللت عدد السائحين إلى مصر، ورغم ذلك هناك سائحين يأتون للدولة المصرية، «لما يهدى كورونا شوية في الدول الأرووبية هنلاقي اللإيطاليين والألمان ييجوا تاني».

حواس يقترح موعدا محددا لافتتاح المتحف المصري الكبير

وأوضح الدكتور زاهي حواس، أن هناك اهتمام كبير بتطوير مسار العائلة المقدسة وكل الأماكن التي زارها السيد المسيح، «مصر هي الدولة الوحيدة التي حصل فيها حضارة عظيمة، وفيها حاجات مش موجودة في أي دولة ثانية، لو قابلت طفل أجنبي وسألته عن مصر يقولك الأهرامات وتوت عنخ أمون»، مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير سيتم افتتاحه العام المقبل، مقترحًا افتتاحه يوم 4 نوفمبر 2022، والذي يتزامن مع مرور 100 سنة على كشف مقبرة توت عنخ أمون، وسيمر 200 سنة على حل رموز حجر رشيد.