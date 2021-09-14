وزيرة التخطيط: حكمة السيسي وإرادة المصريين وراء قفزات التنمية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه رغم ما تشهده دول العالم من اضطرابات سياسية واقتصادية، حقق الاقتصاد المصري قفزات تنموية في مختلف المجالات، مؤكدة أن هذا الأمر يعتمد على رؤية القيادة السياسية للدولة، وحكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلًا عن إرادة الشعب، إذ إن الشعب المصري تحمل تكلفة الإصلاح الاقتصادي، وهذا ساهم في الوصول لما نحن فيه الآن.

التقرير القادم لـ«التنمية البشرية» سيؤكد أن هناك قفزة كبيرة

وأضافت «السعيد»، خلال مداخلة في «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، على «TeN»، أن المشاركين بإعداد تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر، خبراء دوليون ليس لهم أي مصلحة وجميعهم أشادوا بما تم انجازه في مصر، متوقعة أن التقرير القادم الذي سيصدر بعد عامين، سيؤكد أن هناك قفزة كبيرة لكون مشروع «حياة كريمة»، أكبر تجربة تنموية في العالم من حيث نطاقها وحجم الأموال وحجم المستفيدين منها.

الديهي يكشف مدى إمكانية التصالح مع الإخوان

من جانب آخر، أوضح الإعلامي نشأت الديهي أن القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية يوسف ندا، قال إن الباب مفتوح للحوار مع رئاسة النظام المصري، وتفسده وضع شروط مسبقة، موجهًا حديثه لـ«ندا»: «أنت كاذب ومدلس ومضلل وإن شاء الله يوم القيامة تأخذ جزاءك، ارجع للتنظيم السري للإخوان ووثائقكم وأفكاركم واقرأوا الخازندار والنقراشي وأحمد ماهر باشا ماتوا ازاي».

الشعب المصري لم ولن يغير موقفه من الإخوان

وأضح الديهي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع خطاباته يواجه الإخوان، وفي آخر خطاب أكد أن الإخوان غيبوا وعي الأمة لمدة 90 عاما، والرئيس لم ولن يغير موقفه من الإخوان، والشعب المصري لم ولن يغير موقفه، وكلام يوسف ندا ليس له أي مدلول أو صحة ومردود عليه، «الإخوان بيحلموا، دي أضغاث أحلام».