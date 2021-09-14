وزيرة التخطيط: مصر من أوائل الدول الحريصة على توثيق حالة التنمية البشرية

توجهت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشكر خاص للرئيس عبدالفتاح السيسي، على حضوره اليوم الثلاثاء، فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، وعلى اهتمامه الشخصي بالاطلاع على مخرجاته.

وزير التخطيط: مصر من أوائل الدول التي حرصت على توثيق حالة التنمية البشرية

وأضافت «السعيد» خلال كلمتها في فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هذا التقرير يعد أحد أهم التقارير الدولية التي ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، حيث تعتز مصر بكونها من أوائل الدول التي حرصت على توثيق حالة التنمية البشرية، حيث أصدرت 11 تقريرا منذ عام 1994، وحتى عام 2010.

«السعيد» تكشف الهدف الرئيسي لإصدار هذه التقارير

وأوضحت وزيرة التخطيط أن تقرير هذا العام فهو التقرير الـ12.وتابعت بأنه جرى إصدار تقرير التنمية البشرية لأول مرة في عام 1990، من قبل الاقتصادي الباكستاني المعروف محبوب الحق، والمفكر الهندي أمارتيا سن، الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد، وكان الهدف الرئيسي لإصدار مثل هذه التقارير هو وضع الإنسان في قلب عملية التنمية.