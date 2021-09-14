شائعات الوفاة تلاحق الأسير زكريا الزبيدي.. «رمبام» تكشف الحقيقة

انتشرت عبر مواقع التواصل، أنباء عن نقل الأسير زكريا الزبيدي، المعتقل لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية بسبب التعذيب، وهو ما تنفيه إسرائيل، ما أسفر عن مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، تنذر بالتفاقم.

رائد عامر ينفي ما تردد عن وفاة الأسير زكريا الزبيدي

ونفى رائد عامر، مدير عام نادي الأسير الفلسطيني، الأنباء المتداولة حول وفاة الأسير زكريا الزبيدي، إثر التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف «عامر» في اتصال هاتفي لـ«الوطن»: «جميع مصادرنا تؤكد أن الزبيدي على قيد الحياة، ويخضع للتحقيق مع الأسرى الثلاثة الذين كانوا ضمن الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي، ضمن عملية نفق الحرية، ولا صحة لما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاته».

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، أن محاميي الهيئة سيزورون الأسرى الأربعة الذين انتزعوا حريتهم من سجن «جلبوع» وأعاد الاحتلال اعتقالهم، الليلة، وهم زكريا زبيدي، ومحمود العارضة، ويعقوب قادري، ومحمد العارضة.

وأضافت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان لها، أن طواقمها تمكنت من انتزاع قرار قضائي من محاكم الاحتلال برفع أمر منع لقاء المحامي.

مستشفى «رمبام» تؤكد عدم دخول الأسير زكريا الزبيدي

من جانبها قالت المتحدثة باسم مستشفى «رمبام» الإسرائيلي وفقا لما نشرته القنوات الإسرائيلية بالقول: «متابعة استفسارات من عدة مصادر، ومنشورات لا أساس لها على فيسبوك ومواقع باللغة العربية، زكريا الزبيدي لم يتصل برامبام، ولم يعالج في رامبام، ولم يصل رامبام، ليس بالأمس ولا اليوم».

وزكريا الزبيدي، القائد السابق لكتائب شهداء الأقصى وعضو المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية، وهو واحد من الأسرى الفلسطينيين الستة الذين تمكنوا من الفرار من سجن «جلبوع» الإسرائيلي شديد الحراسة الأسبوع الماضي، لكن أجهزة الاحتلال الإسرائيلي الأمنية تمكنت، خلال اليومين الماضيين، من إلقاء القبض عليه هو وثلاثة آخرين من حركة الجهاد الإسلامي.