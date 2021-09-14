مدير نادي الأسير الفلسطيني يكشف لـ«الوطن» حقيقة وفاة زكريا الزبيدي

نفى رائد عامر، مدير عام نادي الأسير الفلسطيني، الأنباء المتداولة حول وفاة الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي إثر التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف «عامر» في اتصال هاتفي لـ«الوطن»: «جميع مصادرنا تؤكد أن الزبيدي على قيد الحياة ويخضع للتحقيق مع الأسرى الثلاثة الذين كانوا ضمن الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي ضمن عملية نفق الحرية، ولا صحة لما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاته».

هيئة الأسرى: انتزعنا قرارا بزيارة الأسرى الأربعة الليلة

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، أن محاميي الهيئة سيزورون الأسرى الأربعة الذين انتزعوا حريتهم من سجن «جلبوع» وأعاد الاحتلال اعتقالهم، الليلة، وهم زكريا زبيدي، ومحمود العارضة، ويعقوب قادري، ومحمد العارضة.

وأضافت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان لها، أن طواقمها تمكنت من انتزاع قرار قضائي من محاكم الاحتلال برفع أمر منع لقاء المحامي.

وكانت مصلحة السجون الإسرائيلية، نفت الأنباء المتداولة بشأن نقل الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي إلى مستشفى ««رمبام»» الإسرائيلي، حيث قالت في بيان رسمي مساء أمس الإثنين: «خلافا للشائعات المنتشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي نؤكد أنه لم يتم نقل زكريا الزبيدي للعناية المركزة وهو موجود حاليا في المعتقل الذي تم احتجازه فيه».

مستشفى رمبام: زكريا الزبيدي لم يصل إلينا إطلاقا

من جانبها قالت المتحدثة باسم مستشفى «رمبام» الإسرائيلي وفقا لما نشرته القنوات الإسرائيلية بالقول: «متابعة استفسارات من عدة مصادر، ومنشورات لا أساس لها على فيسبوك ومواقع باللغة العربية، زكريا الزبيدي لم يتصل برامبام، ولم يعالج في رامبام، ولم يصل رامبام، ليس بالأمس ولا اليوم».

وزكريا الزبيدي، القائد السابق لكتائب شهداء الأقصى وعضو المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية، وهو واحد من الأسرى الفلسطينيين الستة الذين تمكنوا من الفرار من سجن «جلبوع» الإسرائيلي شديد الحراسة الأسبوع الماضي، لكن أجهزة الاحتلال الإسرائيلي الأمنية تمكنت، خلال اليومين الماضيين، من إلقاء القبض عليه هو وثلاثة آخرين من حركة الجهاد الإسلامي.