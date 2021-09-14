وزيرة التخطيط: مصر شهدت عقبات وتحديات لم تكن سهلة على الإطلاق

هنأت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الشعب المصري بصدور تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021، إذ ذكرت أن التقرير مهم من عدة جوانب، أولها أن الباحثين القائمين على التقرير يتمتعون بالاستقلالية والحيادية، بينما يكمن دور الحكومة فقط في توفير كافة البيانات والأدوات التي يحتاجوها، موضحة أن التقرير توقف منذ آخر إصدار له في عام 2010، وبالتالي فإن التقرير الذي صدر اليوم يرصد مسيرة عقد كامل في مسيرة الوطن شهدت فيها مصر عقبات وتحديات لم تكن سهلة على الإطلاق.

التقرير يرصد مسيرة تنمية عشرة سنوات

وأضافت «السعيد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون»، أن هذا التقرير يُعد الأول الذي يرصد الأوضاع والتطورات في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، كما أن التقرير رصد مسيرة تنمية عشرة سنوات، وهي مهمة ولم تكن سهلة على الإطلاق نظرًا لتغيرات كثيرة وتطورات هائلة شهدها الوطن، مؤكدة أن دور الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط كان بالأساس قائما على توفير البيانات والأدوات التي يحتاجها الباحثين في توثيق تلك المسيرة.

مؤشر التنمية على مستوى المحافظات مهم للغاية

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مؤشر التنمية على مستوى المحافظات مهم للغاية بالنسبة للدولة المصرية، كونه يتعلق وذو صلة وثيقة مع إطلاق برنامج تطوير القرى المصرية «حياة كريمة»، إذ أن التقرير يرصد مستوى التنمية البشرية على مستوى المحافظات، موضحة أن أهم التحديات التي واجهت إعداد التقرير، لا سيما على مستوى مؤشر التنمية المحلية في المحافظات، هو كثير من الأحداث التي مرت بها مصر وعبرتها خلال العقد الماضي، خاصة مع عدم وجود سلسلة زمنية متصلة للبيانات في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي التي شهدتها البلاد منذ عام 2011.