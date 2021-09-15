السيسي يعزي رئيس وزراء بريطانيا في وفاة والدته

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أرسل برقية عزاء إلى بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، عبر خلالها عن خالص العزاء وصادق المواساة في وفاة والدته، داعياً الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم الأسرة وجميع محبيها الصبر والسلوان.

وفاة والدة «جونسون» فجأة

وغيَّب الموت والدة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الاثنين، عن عمر 79 عاما، وذكرت صحيفة «ديلي تليجراف» البريطانية أن جونسون رثى والدته شارلوت جونسون.

ونقلت الصحيفة البريطانية، عن الأسرة أن شارلوت، وهي رسامة محترفة، توفيت فجأة في سلام بمستشفى بالعاصمة «لندن»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.