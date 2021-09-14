أبرز 10 رسائل للرئيس السيسي خلال إطلاق تقرير التنمية البشرية

حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، وتحدث عن الحرب الشاملة التي شنتها الدولة المصرية على الإرهاب بالتوازي مع معركة البناء والتنمية في مسارين مختلفين، مشددًا على أن ما تحقق في الدولة المصرية خلال السنوات الماضية غير مسبوق.

أبرز 10 رسائل للرئيس عبدالفتاح السيسي

وترصد «الوطن» أبرز 10 رسائل للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021:

1- اعتبرنا أن حربنا ضد الإرهاب في مصر والمنطقة العربية هي حرب للتنمية والبناء، واتخذنا مسارين في حربنا ضد الإرهاب بفلسفة شاملة.

2- تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر شهادة موجهة لكل مواطن مصري وليس للحكومة.

3- كل دولة لديها مفكريها وباحثيها، لكن النجاح مرتبط بتنفيذ القرار واستيعاب الناس له.

4- أهنئ المصريين على قدرتهم على إصدار تقرير الأمم المتحدة بهذه الصورة رغم التحديات والتضحيات.

5- ليس لدينا معسكرات لاجئين في مصر، بل لدينا أكثر من 5 ملايين ضيف تقدم لهم الدولة سبل الرعاية.

6- خففنا من عواقب برنامج الإصلاح الاقتصادي ببرامج حماية مجتمعية.

7- مصرون على استكمال منظومة الصرف الصحي في الريف خلال 3 سنوات.

8- قضينا على مظاهر التلوث البيئي بالمشروع القومي لتبطين الترع في كل ريف مصر.

9- ما حدث في مجال القضاء على التلوث البيئي غير مسبوق في تاريخ مصر.

10- لم نترك قطاعا في الدولة إلا وحققنا فيه معدلات عمل غير مسبوقة.