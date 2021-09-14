السيسي: «مفيش قطاع في الدولة سبناه.. وأتمنى نكون نجحنا»

تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى تطوير القطاعات المختلفة في الدولة، قائلا: «كل الكلام ده عبارة عن خطة فلسفتها مواجهة شاملة لكل القطاعات بمعدلات عمل غير مسبوقة، مفيش قطاع في الدولة سبناه وأتمنى نكون نجحنا في الخطوة دي أمام المصريين اليوم».

الشعب المصرى هو البطل الحقيقي في نجاحنا

وأضاف الرئيس السيسي، خلال فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، اليوم الثلاثاء، أنَّ الشعب المصرى هو البطل الحقيقي، وذلك لأن القيادة والحكومة المصرية أعدت خطة الإصلاح الاقتصادي، ولكن تمرير تلك الخطة وقبولها من ناحية الرأل العام بالدولة، هو السبب الرئيسي في نجاح الدولة».

السيسي يشكر اللجنة المختصة بوضع تقرير التنمية البشرية

ووجه الرئيس السيسي، الشكر للجنة المختصة بوضع تقرير التنمية البشرية عن مصر لعام 2021، والتي وصفها بأنها تتسم بالشفافية والمصداقية.