بعد قليل.. الجنايات تستأنف نظر أكبر قضية اتجار بالبشر

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار مدبولي كساب، ثاني جلسات محاكمة 8 متهمين على خلفية اتهامهم بزراعة وبيع الأعضاء في أكبر قضية للاتجار بالبشر داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد وأحمد سلامة وتامر رياض وهيثم عبد المنعم.

تفاصيل الاتهام

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين من الأول حتى الثالث، بتشكيل جماعة منظمة من 8 أشخاص؛ لسرقة وبيع الأعضاء في غضون عامي 2019 حتى 2020؛ بهدف الاتجار بالبشر وتحقيق أرباح مادية كبيرة، وعقب ذلك انضم باقي المتهمين إلى التشكيل العصابي.

أسماء المتهمين

والمتهمون هم «مجدي. م»، أردني الجنسية، 36 سنة، و«سماح. ح»، فلسطينية الجنسية، 40 سنة، و«سمر. ح»، فلسطينية الجنسية، 35 سنة، و«بلال. أ»، فلسطيني الجنسية، و«ماهر. ك»، فلسطيني الجنسية، و«مرفت. ح»، 41 سنة، طبيبة بشرية، استشاري أمراض الباطنة والكلى بمستشفى خاص شهير، و«حسام. س»، فلسطيني الجنسية، 37 سنة، و«محمود. م»، 36 سنة، مدير استقبال منطقة أكتوبر لمعمل تحاليل شهير.

وذكر أمر الإحالة، أن أول ضحايا المتهمين كان المجني عليه «فهد.م»، حيث استغلوا حاجته المادية وقاموا بمساومته على «كليته» مقابل إعطائه مبلغا ماليا، وذلك لزرع ذلك العضو داخل جسد آخر وهو «سهيل».

زرع كلية حسام في جسد أجنبي

وأضاف أمر الإحالة، قيام المتهمين جميعا فيما عدا السابع بالتعامل مع آخر وهو المجني عليه «حسام. س»، وذلك قبيل انضمامه لجماعتهم الإجرامية المنظمة، حيث استغلوا حاجته المادية واستأصلوا «كليته» وزرعها في آخر أجنبي وهو «غسان. ب»؛ بقصد تحقيق منفعة مادية.

وأكد أمر الإحالة، استغلال المتهمين الأول والسادسة، حاجة المجني عليهما «سمر. ح» و«سماح. ح»، وذلك قبيل انضمامها للجماعة المنظمة، وأيضًا مرسي منصور، أحمد ابراهيم، هلال محمد، محمد يحيى، عمار ياسر، عامر ناصر، وتم استئصال «كُلاهم»؛ لنقلها وزرعها في آخرين وهم «ملاك عبد القادر، رويدا حنا، أريج علي، حنان خيري الدين، شروق يوسف، محمد قاسم، معين فائق، علي زياد»؛ بقصد تحقيق منفعة مادية ولم يقتصر الأمر على ذلك الحد بل اشترك المتهمون جميعا بطريق الاتفاق فيما بينهم وبطريق المساعدة مع، موظفي اللجنة العليا، حسني النية، لنقل وزراعة الأعضاء البشرية بوزارة الصحة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو الموافقة الرقمية 19360 بإجراء عملية نقل وزراعة كُلي حال تحريرهم المختصين بوظيفتهم، صحيحة، حيث اتفق المتهمون مع الموظفين على تزويرها وتهيئة بياناتها بإثبات حاجة المتهم المتوفي ماهر مسامح لنقل كلاه، فساعدهم موظفو اللجنة العليا في ذلك بواسطة إهمالهم وضبطوا المحرر على هذا الأساس.