دفتر محاكمات اليوم.. «خلية الوايلي» وقضية الاتجار بالبشر الأبرز

تشهد ساحات المحاكم، اليوم الاثنين، عددًا من المحاكمات المهمة، من بينها استكمال محاكمة المتهمين في قضية «خلية الوايلي»، والحكم على 3 متهمين في خلايا العمل النوعي للإخوان الإرهابية بالمرج، ونظر أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي تخصص في تجارة الأعضاء.

قضية «خلية الوايلي»

في الدائرة الخامسة إرهاب، والمنعقدة في مجمع محاكمة طرة، تستكمل اليوم، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «قضية خلية الوايلي»، التي يحاكم فيها 3 متهمين، بينهم متهم هارب، وجهت إليهم تهمة تكوين خلية إرهابية بالوايلي، في قضية تحمل رقم 1091 لسنة 2020 أمن دولة الوايلي.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الثلاثة تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة وتصنيع مواد متفجرة واستخدام هذه المواد في تنفيذ عمليات إرهابية.

قضية «خلية اللجان النوعية بالمرج»

بينما تشهد محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، جلسة النطق بالحكم على 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «خلية اللجان النوعية بالمرج».

وتحمل القضية رقم 526 لسنة 2021، وفيها وجهت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة العديد من التهم، من بينها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، فضلا عن تكوين إحدى اللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

محاكمة متهم بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين

تعقد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة متهم بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

تحمل القضية رقم 888 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ قسم أول مدينة نصر، ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، وحيازة ذخيرة بعدد 3 طلقات آلي مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخص له بحيازتها.

محاكمة تشكيل عصابي تخصص في تجارة الأعضاء

وفي الدائرة العاشرة جنوب القاهرة، تنظر اليوم، الاثنين، أولى جلسات محاكمة 8 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا للتجارة في الأعضاء البشرية، داخل بعض المستشفيات الشهيرة، وهي واحدة من أكبر قضايا الإتجار بالبشر خلال الفترة الماضية.

وكانت النيابة قد وجهت اتهاماتها بالإتجار بالبشر لعدد 8 متهمين من جنسيات مختلفة، (مصرية، وفلسطينية، ومصرية)، بأنهم أسسوا جماعة إجرامية تهدف إلى الإتجار بالبشر.