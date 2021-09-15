شريف إدريس: الحمدلله بدأت أتعافى من كورونا.. ادعوا لزوجتي وابنتي

طمأن الفنان شريف إدريس، جمهوره ومتابعيه، على آخر تطورات حالته الصحية على خلفية إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، وتأكيده أنه أصبح يتعافى تدريجيًا، وبدء عودة حاستي الشم والتذوق، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

شريف إدريس: ادعوا لزوجتي وبنتي يعدوا من أعراض كورونا على خير

وكتب شريف إدريس، عبر حسابه بـ«فيس بوك»: «صباح الخير، اليوم الثامن في العزل، الحمد لله بدأت أتعافى، وبدأت حواس الشم والتذوق ترجع على خفيف، الحمد لله عمر وجواد بقوا أحسن، ادعو لمراتي وبنتي يعدوا من الأعراض على خير، يارب».

شريف إدريس اشتكى من آلام شديدة بعد إصابته بكورونا

ومنذ يومين، كشف شريف إدريس عن ظهور بعض الأعراض على أطفاله بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث كتب عبر حسابه بـ«فيس بوك»، «أنا بقالي يومين مش فاهم أنا كويس ولا مش كويس، بس ولادي ابتدوا يسخنوا واحد ورا التاني وده معيشني في رعب، يارب ولادي يارب».

وعن الأعراض التي شعر بها شريف إدريس بعد إصابته بفيروس كورونا، وفقًا لما كتبه عبر حسابه بـ«فيس بوك»، «الأصدقاء اللي بيحاولوا يتطمنوا عليّ، طبعًا الحمد لله على كل شيء، ألم شديد مستمر في كل حتة في جسمي، مافيش ريحة لأي حاجة، عدم إتزان ودوخة ومش قادر أقف، جلد ضهري حرقان، وجع في مقلة العين، أدوية تقيلة بتخليني نايم كتير، وطبعًا الألم النفسي الأكبر إني مش قادر أحضن ولادي ولا أتعايش معاهم، دعواتكم أتخطى الموضوع بسرعة، ومايحصلش أي تطور وحش في حالتي».