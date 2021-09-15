عالم أمريكي: الأجسام المضادة لـ «كورونا» لا تؤثر في المتغير «دلتا» بشكل كبير

قالت مجلة «ناشونال إنترست» الأمريكية، إن المتغير دلتا، سلالة سائدة تمثل أكثر من 95 في المائة من جميع الحالات المتسلسلة في الولايات المتحدة ، بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

الأجسام المضادة غير فعالة بدرجة كافية واللقاحات توفر بعض الحماية

وقال الدكتور روبرت ماكناب، المدير الطبي لوحدة فيروس كورونا التابعة لمشروع فريمان الصحي بالولايات المتحدة: «إن الأبحاث تبين أنه إذا كان لديك عدوى سابقة من البديل الأصلي، فلديك بعض المناعة ضدها، ولكن في الحقيقة، عند النظر إلى المتغيرات، هناك قدر ضئيل للغاية من إنتاج الأجسام المضادة، وهي غير فعالة بشكل كاف خاصة فيما يتعلق الأمر بالمتغير دلتا».

ومع ذلك ، أشار الخبير إلى أن اللقاحات المتاحة حاليًا يمكن أن تشكل حاجزًا كبيرًا أمام متغيرات فيروس كورونا مثل متغير دلتا.

وأضاف ماكناب: «يمكننا القول إن اللقاحات الأصلية لا تزال فعالة جدًا ضد فيروس كورونا الأصلي فحسب ، وهي تشكل أيضًا استجابة مناعية كبيرة ضد متغير دلتا».

التركيز يجب أن يكون على المتغير دلتا

وفي الأسابيع الأخيرة، أثار ظهور متغير المتغير «مو» قلق الخبراء الطبيين، لكن لا يزال الكثيرون يعتقدون أن التركيز يجب أن يظل على احتواء المتغير دلتا، وصرحت ماريا فان كيركوف، الرئيس الفنية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا ، خلال مؤتمر صحفي: «إن متغير دلتا بالنسبة لي هو الأكثر إثارة للقلق بسبب زيادة قابلية الانتقال»، كما أكد الدكتور مايك رايان ، رئيس برنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية ، أن المتغير دلتا يمتلك التركيبة الفريدة للتغلب على المتغيرات الأخرى من حيث الانتشار

المتغير دلتا يزاد انتشارا في الولايات المتحدة

وتابع تقرير المجلة بأن المتغير دلتا شديد القابلية للانتشار، إذ بلغ المتوسط ​​الحالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد خلال الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة ما يقرب من مائة وثلاثة وخمسين ألفًا ، وهو أعلى بأكثر من عشرة أضعاف مقارنة بما كان عليه قبل شهرين فقط وأكثر من 120 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لآخر بيانات من جامعة جونز هوبكنز، وإجمالا، وتم إحصاء أكثر من أربعين مليون حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الوباء.