«فاوتشي»: «المتغير دلتا» سيحدث طفرات لكورونا في المناطق الأمريكية الأقل تحصينا

قال أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن، إن متغير دلتا سيتسبب في حدوث طفرات في فيروس كورونا في مناطق الولايات المتحدة الأقل تحصينًا، وتنبأ بأن الولايات المتحدة ستشهد زيادات في حالات متغير دلتا في المناطق التي تكون فيها معدلات التطعيم منخفضة، وعندما سُئل عما إذا كان متغير دلتا أكثر فتكًا من المتغيرات الأخرى وإذا كان قلقًا من أنه قد يتسبب في ارتفاع في الحالات مع إعادة فتح الشركات والمجتمع، قال «لا أعتقد أنك ستشهد أي شيء على الصعيد الوطني، لأننا لحسن الحظ تم تطعيم نسبة كبيرة».

وأضاف «فاوتشي» في تصريات لشبكة إن بي سي الإخبارية الأمريكية، إن الأمريكيين قد يجدون الوضع مربكا مع ارتفاع حالات دلتا، مضيفا «سنرى نوعين تقريبا من طفرات الفيروس في أمريكا، وكما تعلمون هناك مناطق أمريكية تم تطعيمها بدرجة عالية وفيها مستوى منخفض العدوى، وهناك بعض الأماكن والولايات والمدن والمناطق حيث مستوى التطعيم منخفضًا ومستوى انتشار الفيروس مرتفعًا وهذا هو الذي ستشاهد فيه الطفرات».

وأشادت إدارة «بايدن» بنجاح حملة التطعيم الخاصة بها، حيث تلقى 66.8% من البالغين في الولايات المتحدة جرعة واحدة على الأقل بحلول 1 يوليو و54.6% من الأمريكيين تلقوا جرعة واحدة أو أكثر، لكن وسط حملة معارضة قوية للقاحات في الولايات التي يديرها الجمهوريون، كان من المتوقع أن يتم تحقيق هدف رسمي لـ70% من البالغين الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل بحلول الرابع من يوليو، بينما توفي أكثر من 605 ألف شخص بسبب الفيروس في الولايات المتحدة.