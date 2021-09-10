بايدن: انتشار «دلتا» في أمريكا قد يستمر لبعض الوقت

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس الخميس، إن انتشار سلالة «دلتا» الهندية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» قد يستمر لبعض الوقت في الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وأوضح بايدن خلال مؤتمر صحفي: «نحن في مرحلة صعبة من الطريق، قد تستمر لبعض الوقت»، وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن «(دلتا) شديد العدوى الذي بدأنا بالتحذير منه في يوليو، انتشر في أواخر الصيف مثلما حدث ذلك في الدول الأخرى».

وتم اكتشاف «دلتا» أو سلالة«B.1.617.2» لأول مرة في الهند في أواخر عام 2020، فيما قالت منظمة الصحة العالمية،إن الفيروس موجود الآن في 170 دولة على الأقل.

ارتفاع إجمالي وفيات كوريا الجنوبية إلى 2348 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض»، اليوم الجمعة، تسجيل 1892 إصابة جديدة بالفيروس، و5 حالات حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 269362 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 2348 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، تسجيل 14828 إصابة و730 وفاة جديدة بـ«كورونا»، ليصل إجمالي الإصابات إلى 3479999 حالة، فيما ارتفع مجموع الوفيات في البلاد إلى 266150 حالة.

عربيا، أعلنت السلطات الأمنية الكويتية، السماح للمعلمين والمعلمات العاملين بوزارة التربية الكويتية والمقيمين في السعودية، بدخول البلاد عبر منفذ النويصيب اعتبارا من بعد غد الأحد.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، إنه سيتم السماح بدخولهم خلال أيام الدوام الرسمي من الأحد إلى الخميس من الساعة 5:30 إلى 7:30 صباحا بالتوقيت المحلي «04:30 إلى 06:30 يتوقت القاهرة»، على أن يقدموا ما يثبت أنهم يعملون بوزارة التربية الكويتية وأنهم ما زالوا على رأس عملهم.

وأشارت الداخلية الكويتية، إلى أن الدخول سيقتصر على المعلمين والمعلمات العاملين بالتربية على أن يستثنى قائد المركبة المرافق «سائق خاص- أحد الأقارب» بشرط تقديم ما يثبت تلقيه جرعتين من اللقاح المعتمد لدى دولة الكويت عن طريق إبراز مستندات ورقية مطبوعة أو عن طريق التطبيقات.