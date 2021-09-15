«مستقبله على كف طبيب».. إصابة جديدة تحسم مصير محمود متولي في الأهلي

أصبح محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لغزًا جديدًا في القلعة الحمراء، بعد الإصابات الكثيرة التي طاردته في الفترة الماضية، وحالت دون تواجده في العديد من المباريات بالموسم المنتهي، والتي كان آخرها شكواه من آلام على مستوى الركبة، قبل مباراة الفريق الودية أمام بتروجت، أمس الأول الاثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، ضمن استعدادات الفريق الأول لمواجهة فريق طلائع الجيش في السوبر المحلي، الذي يقام في الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري.

واشتكى محمود متولي من إصابة على مستوى الركبة، خلال الأيام الماضية، عقب العودة للتدريبات بعد الراحة التي حصل عليها الفريق، بعد انتهاء مسابقة بطولة الدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل.. أضغط هنا