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الشحات: رمضان مميز.. وزعلت لما رحل عن الأهلي

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مصطفى جمال
08:55 ص | الأحد 12 سبتمبر 2021
حسين الشحات

حسين الشحات

حرص حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، على التوجه بالاعتذار لجماهير القلعة الحمراء، بسبب الفترة التي تراجع مستواه فيها خلال الموسم الماضي، وضياع لقب بطولة الدوري المصري الممتاز من الفريق الأحمر، لصالح غريمه التقليدي نادي الزمالك.

وقال «الشحات»، في تصريحات عبر برنامج «كورة كل يوم» المذاع على قناة الحياة: «اعتذر لجماهير الأهلي أيضًا على ضياع الدوري في الموسم الماضي، ولكن الظروف كانت ضدنا في كل شئ».

وعن رحيل رمضان صبحي، عن الأهلي، قال «الشحات»: «شعرت بالحزن على رحيله من الأهلي، وهو لاعب مميز ونلعب في المنتخب سويا، وأتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة».

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