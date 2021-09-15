ضبط 187 قطعة سلاح ناري و250 قضية مخدرات وتنفيذ 86364 حكما قضائيا

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود تلك الحملات، خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط عدد 187 قطعة سلاح ناري، بحوزة 152متهمًا، على النحو التالي:

13 بندقية آلية.

50 بندقية خرطوش.

7 طبنجات.

117 فردا محليا.

191 طلقة مختلفة الأعيرة.

15 خزينة متنوعة.

205 قطع سلاح أبيض.

تنفيذ 86364 حكما قضائيا

في مجال تنفيذ الأحكام: تم تنفيذ 86364 حكما قضائيا، بإجمالي 6277 محكوما عليهم.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابي، ضم 4 متهمين، ارتكبوا 2 حادث متنوع.

ضبط 250 قضية مخدرات

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 250 قضية مخدرات، بإجمالي 272 متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت 50,085 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 31,640 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 4,498 كيلو جرام.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,028 كيلو جرام.

كمية من مخدر الشابو وزنت 1,334 كيلو جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 875 جراما.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 240 جراما.

4877 قرصا مخدرا.

ضبط 31 «بلطجي»

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 33 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 31 متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 387 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 24629 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 49 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.