«الداخلية»: ضبط 1491 مخالفة مرورية و4 قضايا تزوير وتنفيذ 135 حكما قضائيا

استطاعت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية ضبط جرائم تهريب من خلال إحكام سيطرتها الأمنية على كافة المنافذ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة، مما أسفر عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية الأتية.

تهريب بضائع ومخالفات مرورية وهجرة غير شرعية

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط «3» قضايا تهريب.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد «23» قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد «1491» مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد «135» حكما قضائيا متنوعا.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط «4» قضايا.

استمرا الحملات الأمنية لإحكام السيطرة على المنافذ

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.