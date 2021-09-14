خلال 24 ساعة.. الداخلية تضبط 183سلاحا ناريا و242 قضية مخدرات

نجحت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في توجيه حملات أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، نجحت الأجهزة الأمنية بالوزارة في ضبط عدد 183 قطعة سلاح ناري، بحوزة 154متهما على مستوى الجمهورية.. وذلك على النحو التالى:

(14) بندقية آلية.

(26) بندقية خرطوش.

(9) طبنجات .

(134) فرد محلى.

(222) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

(260) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ عدد (86418) حكما قضائيا بإجمالي 5985 محكوما عليهم، وذلك على النحو التالى:

(358) حكم جناية .

(25649) حكم حبس جزئى.

(4775) حكم حبس مستأنف.

(43618) حكم غرامة.

(12018) مخالفة.

أما في مجال ضبط التشكيلات العصابية، فقد نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط تشكيل عصابي ضم اثنين من المتهمين ارتكبا (4) حوادث متنوعة.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط (242) قضية مخدرات، بإجمالى عدد (260) متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت (11,860 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (7,754 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (7,209 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2,675 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (1,935 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (692 جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (500 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (300 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (80 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (72 جرام).

عدد (4954) قرص مخدر.

ضبط المتهمين الهاربين

أما في مجال ضبط المتهمين الهاربين، فقد نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط (40) متهما، كما تم ضبط (31) متهما آخرين في مجال البلطجة.

وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط (332) دراجة نارية مخالفة، كما تم ضبط (26564) مخالفة مرورية متنوعة، بجانب فحص (53) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (6) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.