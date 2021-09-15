8 أشخاص وراء اختطاف مزارع بالقليوبية.. طلبوا فدية 100 ألف جنيه

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات واقعة اختطاف أحد المواطنين بالقليوبية وتحديد وضبط الجناة.

تلقى مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا من «مزارع - مقيم بدائرة المركز» يفيد بتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول من هاتف شقيقه «مزارع»، وأبلغه خلاله أن شقيقه مُحتجز لديه وطلب مبلغ مليون جنيه لإطلاق سراحه ومعاودته الاتصال به وإنزال المبلغ المطلوب لـ 100 ألف جنيه.

وأضاف المُبلغ أن شقيقه كان متواجدًا بالأرض الزراعية الخاصة بهما؛ لحراستها وعقب تلقيه الاتصال قام بالبحث عنه فلم يجده.

8 أشخاص وراء الواقعة

على الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «8 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية»، كما أمكن تحديد مكان احتجاز المجني عليه بشقة سكنية مستأجرة طرف أحد المتهمين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الشقة المُشار إليها وأمكن ضبط 7 من المتهمين وتحرير المختطف، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لعلمهم بثراء شقيقه ومساومته على دفع مبلغ مالي كفدية لإطلاق سراحه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جار تكثيف الجهود؛ لضبط المتهم الهارب.