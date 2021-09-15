أول تعليق من أمير طعيمة بعد تعرضه لأزمة صحية: «بقيت أفضل»

وجه الشاعر الغنائي أمير طعيمة الشكر لكل من سأل عنه في أزمته الصحية التي ألمت به، قبل أيام، وأصفا الأيام التي مرت به مع محنة المرض بأنها ايام صعبة، معتبرا أنه تجاوزها بفضل دعاء محبيه.

أمير طعيمة يكشف تطورات حالته الصحية

وكتب طعيمة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «عايز أشكر كل أصدقائي، وكل الناس اللي معرفهمش شخصياً، علي سؤالكم عني، كانوا كام يوم صعبين، بس بقيت أفضل برحمة ربنا ومن بعده دعواتكم وتمنياتكم الطيبة»، مضيفا أنه مدين بالاعتذار لم بعثوا له برسائل ولم يستطع الرد عليها، لافتا إلى أن طاقته كان صفر، خلال اليام الماضية، وقال «شكرا يا حبيبتي على كل حاجة، وعلى كل اللي اتحملتيه، وأنا عارف إنه ما كانش وقته خالص مع دخول المدارس بس مش بإيدي بقي».

زوجة أمير طعيمة تنفي إصابته بـ «كورونا»

المطربة المعتزلة جيني، زوجة أمير طعيمة، وكانت قد نفت ما أثير من تكهنات بشأن إصابة زوجها بفيروس «كورونا»، وكتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك»: «بشكر كل الناس اللي بتتصل وبتسأل على أمير.. الحمد لله مش كورنا، ولكن هو تعبان وغير قادر على الرد على التيلفون من 3 أيام.. أرجوكم الدعاء ولما نتطمن هنطمن الجميع.. ولو في شغل متأخر يا ريت يستني».

وكان أمير طعيمة قد أصيب بفيروس كورونا قبل أشهر عدة، وخضع لفترة العزل المنزلي، وتناول البروتوكول العلاجي المتبع من وزارة الصحة، إلى أن تعافى بشكل نهائي، واستكماله لمشواره الفني، ولم تمر فترة بسيطة عقب هذه الأزمة الصحية، ليتعرض طعيمة لضغوط نفسية كادت تدفعه للاعتزال، حسبما أكدت زوجته جيني في منشور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك»، إذ أعلنت أن زوجها تعرض لضغوط غير محتملة، مؤكدة أن بيتها كاد أن ينهار بسبب وصول زوجها لهذه الحالة، موضحة أنه يفكر جدياً في الابتعاد عن مجال عمله بسبب الجهلة المرتزقة غير الدارسين.