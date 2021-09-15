وفاة طالب خلال تمرينات في الجيم بالفيوم: سقط فجأة من المشاية الكهربائية

أنهي يوسف مصطفى حمدي، مرحلة الثانوية العامة بتفوق، إحتفل بنجاحه، ثم بدأ في تكثيف تدريبه في «الجيم» حتى يقوي عضلاته، وبينما كان يجري على المشاية الكهربائية.. سقط فجأة مصابا بإجهاد شديد، وحاول الجميع إسعافه ونقله إلى أقرب مستشفى إلا أنّه لفظ أنفاسه الأخيرة، ليرحل تاركا حُزنا كبيرا في قلب كل من يعرفه.

وفاة طالب خلال التمرن في الجيم

وتلقى اللواء المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا يفيد مصرع طالب أنهى الثانوية العامة هذا العام يدعى «يوسف مصطفى» ومُقيم شارع مصطفى باشا بنطاق قسم شرطة ثان الفيوم، بسبب إصابته بإجهاد زائد أثناء قيامه بالجري على المشاية الكهربائية، وسقوطه بشكل مفاجئ من فوق الجهاز، وهرع كل من في الجيم لإنقاذه ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

صدمة أصدقاء «يوسف»

كشف أصدقاء يوسف، أنّه كان يكثف تدريبه وتمرينه في الجيم، وبسبب تدريبه الزائد باستمرار دون الحصول على راحة، أُصيب بإجهاد شديد، تسبب في هبوط حاد في الدورة الدموية، نتج عنه وفاته على الفور.

حُزن بالفيوم على وفاة طالب في الجيم

خيّمت حالة من الحزن على أهالي محافظة الفيوم، لفراق «يوسف» الذي وصفه الجميع بالتفوق وحسن الأدب والأخلاق.. والتميز دائما بين باقي الطلاب، ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حملة على الصفحات العامة والخاصة للدعاء له بالرحمة والمغفرة.. وأن يُصبر قلب والدته التي سقطت مُغشيا عليها فور سماعها نبأ وفاة ابنها.