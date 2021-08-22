أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 محافظة الفيوم.. أولهم كفيف وعددهم 33

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، بقيادة الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمديرية، ومحمد عبدالله وكيل المديرية، عن وصول نتيجة أوائل الثانوية العامة 2021 على مستوى المحافظة، إلى ديوان عام المديرية، حيث بلغ عدد الطلاب الأوائل 33 طالبا وطالبة، بينهم 10 أوائل القسم الأدبي، و10 شعبة علمي علوم و13 شعبة علمي رياضة، وكان لمدينة الفيوم نصيب الأسد في أوائل الثانوية، حيث بلغ عدد الأوائل منها 18 طالبا وطالبة.

الأول كفيف.. أسماء أوائل الثانوية العامة «أدبي» بالفيوم

وحصلت «الوطن» على قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 بمحافظة الفيوم، الشعبة الأدبية، حيث حصد المركز الأول أحد الطلاب المكفوفين، والطلاب هم:

- محمد عماد الدين محمد، من مدرسة النور الثانوي للمكفوفين بنين، بمجموع 378.5 درجة.

- مصطفى أحمد رمضان، من مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنين، بمجموع 370 درجة.

- فاطمة سعيد حسين رجب، من مدرسة طامية الثانوية بنات، بمجموع 365 درجة.

- مريم عزت سمير، من مدرسة الشهيد عبد الرحمن البشيهي، بمجموع 361 درجة.

- شيماء محمد قطب، من مدرسة فيديمين الثانوية بنات، بمجموع 360 درجة.

- خميس صبحي خميس، من مدرسة أبوكساه الثانوية بنين، بمجموع 358 درجة.

- مريم عبد الفتاح إسماعيل، من مدرسة الفيوم الثانوية بنات، بمجموع 356 درجة.

- شيماء محمد صلاح، من مدرسة منية الحيط الثانوية بنات، بمجموع 353 درجة.

- محمد أحمد محمد عيد، من مدرسة الشهيد محمد عبد الفتاح، بمجموع 353 درجة.

- لورين عماد مرجان، من مدرسة الفيوم الثانوية بنات، بمجموع 352 درجة.

10 طلاب.. أوائل الثانوية العامة شعبة علمي علوم بالفيوم

وحصد 10 طلاب، العشر المراكز الأولى على مستوى المحافظة في نتيجة الثانوية العامة شعبة علمي علوم بمحافظة الفيوم، وهم:

- خديجة حماد شعبان عبد الجواد، من مدرسة جردو الثانوية بنات، بمجموع 402 درجة.

- مصطفى محمود أمين، من مدرسة الشهيد محمد أبو شقرة بنين، بمجموع 400 درجة.

- إيريني يوسف مكرم، من مدرسة الثانوية بنات بالفيوم، بمجموع 399 درجة.

- تسنيم رجب عزام، من مدرسة الفيوم الثانوية بنات، بمجموع 397 درجة.

- مجدي محمد أحمد، من مدرسة فيديمين الثانوية بنين، بمجموع 396 درجة.

- إسراء محمد كامل، من مدرسة الشهيد محمد أحمد الثانوية بنات، بمجموع 396 درجة.

- علياء خالد محمود كمال، من مدرسة الشهيد عبد الرحمن علي البشيهي، بمجموع 396 درجة.

- ندا محمد عبد الحميد، من مدرسة الفيوم الثانوية بنات، بمجموع 396 درجة.

- تغريد علي صابر أحمد، من مدرسة المستشار مصطفى عبد المجيد بترسا، بمجموع 395 درجة.

- مينا عبد الشهيد ملاك، من مدرسة القديس ميخائيل للراهبات، بمجموع 395 درجة.

13 طالبا يتصدرون نتيجة أوائل الثانوية العامة علمي رياضة

وحصل 13 طالبا وطالبة على المراكز العشر الأولى في نتيجة الثانوية العامة شعبة علمي رياضة بمحافظة الفيوم، وهم:

- محمد سامح عبد التواب، من مدرسة صلاح سالم الثانوية بنين، بمجموع 399 درجة.

- مينا إيهاب منصور صليب، من مدرسة مطول الثانوية، بمجموع 391 درجة.

- أحمد مصطفى عبد العظيم، من مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنين، بمجموع 391 درجة.

- ناردين ميلاد صبحي ميخائيل، من مدرسة الفيوم الثانوية بنات، بمجموع 391 درجة.

- زياد محمد السيد عبد الرحمن، من مدرسة أحمد مفتاح معبد، بمجموع 386 درجة.

- جريسي جرجس حليم، من مدرسة لطفي سليمان الثانوية بنات، بمجموع 383 درجة.

- أحمد عمر علي عمر، من مدرسة أحمد مفتاح معبد التجريبية، بمجموع 382 درجة.

- ضي أحمد تاج الدين، من مدرسة الفيوم الثانوية بنات، بمجموع 382 درجة.

- محمد علي محمد مرزوق، من مدرسة الشواشنة الثانوية بنين، بمجموع 381 درجة.

- عمر حمدي رجب أحمد، من مدرسة صلاح سالم الثانوية بنين، بمجموع 380 درجة.

- اندرو نادي سعد يونان، من مدرسة القديس ميخائيل للراهبات، بمجموع 380 درجة.

- محمد مصطفى أحمد محمود، من مدرسة السلام الخاصة بنين، بمجموع 380 درجة.

- عمار عادل عبد التواب عبد الوهاب، من مدرسة صلاح سالم الثانوية بنين، بمجموع 380 درجة.