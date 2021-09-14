وفاة عريس بعد أيام من فرحه بالفيوم.. وشقيقه: «ضهري اتكسر» (صور)

على مدار عامين ونصف، عانى «أحمد ناصر»، صاحب الـ27 سنة، ابن محافظة الفيوم، من الغربة، ليتمكن من توفير المال الكافي لبناء منزل والزواج وتكوين أسرة، حتى خطب إحدى الفتيات وكان شديد السعادة بعودته إلى مصر وبقائه وسط أسرته، كما كان فرحاً بزواجه، حيث لم يترك قريباً ولا غريباً إلا ودعاه لحضور حفل زفافه الذي كان قبل أيام، إلا أنّه أُصيب بإعياء شديد عقب زفافه بأربعة أيام، وازداد الإعياء يوماً بعد يوم، حتى نقلوه إلى المستشفى عقب زفافه بأسبوع، وتنقل بين المستشفيات لمدة ثلاثة أسابيع، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

قضى عامين ونصف في الغُربة ومات بعد زواجه بأيام

وقال «إسلام ناصر»، شقيق العريس الراحل «أحمد ناصر»، إنّ شقيقه هو أكبرهم وتخرّج من كلية التجارة وسافر للعمل في القُصيم بالسعودية، وقضى عامين ونصف في الغُربة، ونزل منذ شهر ونصف استعداداً لزواجه، وكان شديد الفرحة بالعودة لبلده وأهله وبزواجه الذي كان يحلُم به منذ مدة طويلة.

عريس الجنة.. تعب يوم الصباحية ولم يعرفوا مرضه

وكشف إسلام في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أنّ شقيقه تزوّج 8 أغسطس المُنقضي، وفي ثاني أيام الزفاف، بدأ يشعر بإعياء شديد ويشتكي من أعراض مختلفة، كان أبرزها صداع وألم بالقدم، موضحاً أنّهم ذهبوا للكثير من الأطباء ولكن لم يتمكن أحد من تشخيص حالته بشكل صحيح.

عريس الفيوم اشتكى من ألم شديد في القلب

ولفت إسلام إلى أنّ شقيقه "عريس الفيوم" اشتكى بألم شديد في القلب قبل وفاته بيوم واحد، فحجز لهم لدى أحد الأطباء المشهورين، وأخبرهم أنّه يعاني من مشاكل بالقلب وطلب منهم عمل أشعة "إيكو" على القلب، وذهب معهم لإحدى المستشفيات وحضر عمل الأشعة وبعدما رآها أخبرهم أنّ حالته صعبة ويجب أن يتم تحويله لمستشفى الدمرداش أو القصر العيني فوراً، وأعطاهم جواب تحويل.

وفاة عريس بعد فرحه بأيام.. كان عنده خراج على القلب وميعرفش

وأضاف إسلام أنّ شقيقه كان لديه خراج على القلب، ثم حدثت له مضاعفات في المخ والقدمين، وجرى حجزه لمده 12 ساعة في أكاديمية القلب بمستشفى الدمرداش، ولكن الأطباء أكدوا أنّ حالته متأخرة، وأنّه مصاب منذ 6 أشهر على الرغم من أنّه لم يشتكي من قلبه من قبل سوى مرة واحدة قبل وفاته بيوم واحد.

عريس الجنة.. قضى شهر العسل في فقدان الوعي

وأشار شقيق أحمد الشهير بـ "عريس الجنة" أنّ شقيقه، لم يفرح بعروسته، وارتدى الكفن بعد أيام قليلة من خلع البدلة، موضحاً أنّه كان قضى شهر العسل في حالة أبه بفقدان الوعي، حيث كان غير قادراً على الكلام، ولا يأكل ويئن فقط من الألم، موضحاً أنّه هو وزوجة شقيقه وأسرته غير قادرون على استيعاب الصدمة ويبكون ليلاً نهاراً.

الحزن يخيم على أهالي الفيوم على وفاة عريس بعد زفافه بأيام

على جانب آخر، شهدت محافظة الفيوم، حالة من الحزن على فراق إسلام حزناً على وفاة العريس بعد فرحه بأيام قبل أن يفرح بعروسته، ودشنوا حملات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للدعاء له بالرحمة والمغفرة.