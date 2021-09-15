حبس المتهمين بخطف مزارع قليوب وطلب فدية

أمرت نيابة قليوب بإشراف محمد حته، المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها، بحبس 8 أشخاص خطفوا مزارعا من أرضه الزراعية بقليوب وأخفوه لطلب فدية مليون جنيه، وصلت إلي 100 ألف جنيه بعد التفاوض قبل القبض عليهم وتحديد مكانهم بمركز قليوب.

مساومة على مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه

واعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة بسبب وجود خلافات مالية بينهم وبين المجني عليه، ورفضه رد المبالغ المالية الخاصة بهم لديه، فيما قال شقيقه إنهم خطفوه لعلمهم بثراء شقيقه ومساومته على دفع المبلغ المالي كفدية لإطلاق سراحه.

وكانت مباحث مركز شرطة قليوب قد نجحت في تحرير مزارع اختطفه 8 أشخاص لمساومة أهليته على مبلغ مالي مليون جنيه، وضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين.

بلاغ بخطف مزارع من أرضه بقليوب

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغا من مزارع، مقيم بدائرة المركز، بتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول من هاتف شقيقه «مزارع» وأبلغه خلاله أن شقيقه مُحتجز لديه، وطلب مبلغ مليون جنيه لإطلاق سراحه ومعاودته الاتصال به وتخفيض المبلغ المطلوب لـ100 ألف جنيه، وأضاف بأن شقيقه كان متواجدا بالأرض الزراعية الخاصة بهما لحراستها، وعقب تلقيه الاتصال قام بالبحث عنه فلم يجده.

على الفور تشكل فريقا من البحث الجنائي برئاسة اللواء محمد عناني مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 8 أشخاص منهم 4 لهم معلومات جنائية.

وتمكنت قوات الأمن من تحديد مكان احتجاز المجنى عليه بشقة سكنية مستأجرة طرف أحد المتهمين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، وعقب تقنين الإجراءات استهدفت الشقة المُشار إليها وأمكن ضبط 7 من المتهمين وتحرير المختطف.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لعلمهم بثراء شقيقه ومساومته على دفع مبلغ مالي كفدية لإطلاق سراحه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين.