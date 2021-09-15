«معًا نطمئن».. «الصحة» توجه نداء عاجلًا للمواطنين بشأن تأخر رسائل لقاح كورونا

وجه الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، رسالة هامة للمواطنين بشأن تأخر رسائل لقاح كورونا.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «على جميع المواطنين المسجلين على موقع لقاح كورونا ولم تصل لهم رسائل لقاح كورونا ضرورة التوجه إلى حملة (معًا نطمئن .. سجل الآن) التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم، وسيتم إرسال رسالة بموعد ومكان تطعيم اللقاح فورا».

الصحة تجدد دعوتها للمواطنين بأهمية حجز لقاح كورونا

ودعا «مجاهد» المواطنين بضرورة الإسراع في حجز لقاح كورونا؛ للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الجاري؛ لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد.

وطمان المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاح كورونا، مؤكدًا أنها بسيطة ولا تستدعى الذهاب إلى الطبيب، وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وحكة وإحساس بالإرهاق.

رفع أقصي درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات

وطالب المواطنين بأهمية التدابير الصحية لمواجهة فيروس كورونا بداية، من ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن المناطق المزدحمة، مؤكدًا رفع الوزارة أقصي درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات؛ لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة بعد اعلان الوزارة امس خروج 325 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247450 حتى اليوم.