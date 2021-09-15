«مج حراري وتيشرت».. هدايا وزارة الصحة لمتلقي لقاح كورونا

أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، حملة لتشجيع المواطنين على التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا، وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، تحت شعار «معًا نطمئن.. سجل الآن».

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الصحة والسكان، تطعيم المواطنين المسجلين على الموقع الرسمي لوزارة الصحة في نفس يوم التسجيل، من خلال أتوبيسات متنقلة ومُجهزة لهذا الغرض، التي ستجوب عددا من المحافظات، والقرى المصرية.

6 سيارات لتطعيم المواطنين في نفس يوم التسجيل

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه تم تخصيص 3 أتوبيسات مكشوفة ومجهزة تجوب كل محافظة، إلى جانب 6 سيارات إضافية تضم فرق التواصل المجتمعي المؤهلين؛ للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والاستجابة لطلباتهم، والعمل على تذليل أية عقبات تعوق إتمام عملية التطعيم، لافتة إلى أن كل أتوبيس يضم 30 فردًا من فرق التواصل المجتمعي المدربة على أعلى مستوى يرتدون زيا مخصصا لذلك، ومزودين بأجهزة «تابلت» متصلة بشبكة الإنترنت لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح.

ويرصد التقرير التالي المحافظات التي تجوبها أتوبيسات تلقي لقاح كورونا وهدايا وزارة الصحة للمواطنين، كالآتي:

المحافظات التي تجوب فيها الأتوبيسات

1- القاهرة

2- الجيزة

3- الإسكندرية

4- تجوب باقي المحافظات تباعًا، وتستمر لمدة 10 أيام، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

هدايا وزارة الصحة والسكان

سيقوم أفراد التواصل المجتمعي بتسليم حقيبة هدايا لكل شخص يقوم بالتسجيل، تضم:

1- كاب

2- قلم

3- بلوك نوت

4- وفلاشة

5- مج حراري

6- تيشرت

ومن المقرر أن تجوب هذه الفرق مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات وأمام محطات المترو، وفور عملية التسجيل تصل الرسالة النصية للمواطن لتلقي اللقاح بأقرب مركز شباب ضمن المراكز التي تم تخصيصها للتطعيم، مشيرة إلى أنه حتى من قام بالتسجيل مسبقا، ولم تصله إفادة بمكان تلقي اللقاح، سيتم إبلاغه بأقرب مركز يمكن أن يحصل فيه على التطعيم.