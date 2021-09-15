للمسافرين.. «الصحة» تعلن الأعراض الجانبية للقاح فايزر في مصر

تستعد وزارة الصحة والسكان لاستقبال الشحنة الأولى من لقاح فايزر في مصر، يوم الخميس المقبل، وأكدت الوزارة أن هناك 61 ثلاجة مجهزة لاستقبال اللقاح، حيث أنه يُحفظ في درجة حرارة معينة تختلف عن باقي اللقاحات المتوافرة في مصر، التي يمكن حفظها في ثلاجات عادية تتراوح درجة حرارتها من 2 لـ8 درجات مئوية.

وخصصت الوزارة لقاح فايزر وجونسون آند جونسون وكذلك استرازينكا للمسافرين بالخارج؛ تسهيلا لمهمة الدولة لتنوع مصادر اللقاحات خاصة مع الدول التي وضعت مجموعة من الاشتراطات لدخولها.

الأعراض الجانبية للقاح فايزر في مصر

وذكرت وزارة الصحة والسكان، أن الأعراض الجانبية للقاح فايزرمثل باقي اللقاحات، وهي رد فعل طبيعي للجهاز المناعي حال دخول أي لقاح له، لافتة إلى الأعراض الجانبية للقاح كورونا فايزر، تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، إحمرار موضع التطعيم، حكة بسيطة، تنميل في العضلات أو تكسير وشعور بالإرهاق والتعب والرغبة في النوم الكثير، وتزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.

تطعيم 40% من المواطنين بلقاح كورونا

وناشدت المواطنين بضرورة التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري؛ وفقا للخطة الموضوعة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وأكدت الوزارة، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وغيرها من الأمراض المعدية، مطالبة المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن المناطق المزدحمة.