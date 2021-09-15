«الحديثة للغاز الطبيعي» تطلق شعارها الجديد.. والبترول: تصميم عصري

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إطلاق الشركة الحديثة للغاز الطبيعي (مودرن جاس ) شعارها الجديد بتصميم عصري يعبر عن الرؤية الطموحة لمستقبل الشركة.

البترول : الشعار يعكس تضافر الجهود

وأكدت وزارة البترول من خلال فيديو نُشر على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الشركة اتخذت شعارا لفظيا لانشطتها «نعمل معا من أجل مستقبل أفضل» بما يعكس تضافر الجهود لتحقيق استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في توصيل الغاز للمنازل .

تعمل في 9 محافظات بعد ان اندمجت بها 3 شركات للغاز الطبيعي

وأكدت الوزارة، أن أنشطة الشركة الحديثة للغاز الطبيعی «مودرن جاس» تتمثل في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت التجارية والصناعية، في 9 محافظات تشمل العمل في محافظات القاهرة و القليوبية والشرقية والاسماعيلية وسوهاج وقنا ومرسى مطروح وجنوب سيناء وشمال سيناء.

توصيل الغاز الطبيعي الى 1.2 مليون وحدة سكنية سنويا

وأضافت: تعتبر الشركة الحديثة للغاز هي كيان جديد تم إنشاءه بعد أن اندمجت شركات غاز الأقاليم وغاز القاهرة وسيناء للغاز في كيان واحد، مشيرة إلىى أن الشركة ستعمل على تنفيذ خطة وزارة البترول والثروة المعدنية الطموحة لتوصيل الغاز الطبيعي الى 1.2 مليون وحدة سكنية سنويا على مستوى الجمهورية في اطار المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأشارت إلى أن هذه الشركة حديثة العهد، ستساهم في أعمال توصيل الغاز الطبيعي للقرى ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

الاستفادة من كافة الموارد و القدرات الخاصة بالعنصر البشرى

وأكدت على عمل الشركة الحديثة وفقا لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة كفاءة التشغيل والاستفادة المثلى من كافة الموارد والخبرات و القدرات الخاصة بالعنصر البشرى بما يتيح لها تقديم افضل أداء والمساهمة بقوة في تنفيذ خطة الوزارة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ، كما تستهدف التركيز على بناء القدرات وتطوير العنصر المسمى تنفيذا لاستراتيجية التطوير والتحديث التي تتبناها الوزارة في هذا الصدد.