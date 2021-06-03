وزارة البترول: نفذنا 45 مشروعا بـ34 مليار دولار خلال 7 أعوام

أعلنت وزارة البترول، تنفيذ 45 مشروعًا لتنمية حقول إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام خلال 7 أعوام، بواقع 29 مشروعا، لتنمية حقول الغاز، و16 مشروعاً للزيت الخام، باستثمارات إجمالية حوالي 34.4 مليار دولار، وكان من أهم مشروعات تنمية الحقول المكتشفة بالنسبة لإنتاج الغاز الطبيعي: «تنمية حقل ظهر، وحقل نورس، وحقل أتول بشمال دمياط، وتنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل، والمرحلة التاسعة بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة، وتنمية منطقة جنوب غرب بلطيم، وحقول منطقة دسوق المرحلة (ب) وخط أنابيب نيدوكو-الجميل».

البترول: تقدم ملحوظ في صناعة البتروكيماويات

أضافت الوزارة في تقرير إنجازات الفترة من 2014 حتى 2021، الصادرعنها اليوم الخميس، أن صناعة البتروكيماويات شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات السبع الأخيرة، حيث تم تشغيل أكبر مشروعين في مجال صناعة البتروكيماويات باستثمارات إجمالية 4 مليارات دولار، حيث ساهما بإنتاجهما في إضافة ما يزيد عن 40% من الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات قبل تشغيلهما، وتفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بافتتاحهما وهما مشروعي موبكو بدمياط، وإيثيدكو بالإسكندرية التي تمثل إضافة إلى الاقتصاد القومي.

وتابعت الوزارة، بأنه يجرى حاليًا تنفيذ 3 مشروعات صناعية جديدة للبتروكيماويات بإجمالي استثمارات حوالي 8 مليار دولار، منها: مجمع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، ويهدف إلى إنشاء مجمع للتكرير والبتروكيماويات.

عقود تخصيص أراضي لإنشاء مجمع بالمنطقة الصناعية

جاء ذلك في إطار خطة الدولة لتنمية المنطقة الإقتصادية، وذلك لإنتاج حوالي 2.7 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية و 930 ألف طن سنوياً من المنتجات البترولية، وتبلغ التكلفة الإستثمارية حوالي 7.5 مليار دولار، وتم توقيع عقد تخصيص الأرض التي سيقام عليها المجمع في المنطقة الصناعية بالعين السخنة.

وأضافت الوزارة، أن هناك مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والغراء (MDF) بالبحيرة لإنتاج 205 ألف متر مكعب سنويًا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة وباستثمارات 217 مليون يورو، ومشروع إنتاج مشتقات الميثانول بدمياط، لإنتاج 87 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد، و52 ألف طن سنوياً من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن SNF باستثمارات 119 مليون دولار.

الإنتهاء من استراتيجية صناعة البتروكيماويات حتى 2040

وأشارت وزارة البترول، إلى أنه تم الانتهاء من تحديث استراتيجية صناعة البتروكيماويات حتى عام 2040، بما يساهم في تعظيم القيمة المضافة من الثروات الطبيعية، بالإضافة إلى البدء في دراسة تنفيذ عدد كبير من المشروعات الجديدة للبتروكيماويات خلال الفترة المقبلة بهدف البدء في تنفيذها خلال الفترة المقبلة.