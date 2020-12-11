رئيس غاز الأقاليم: نستهدف التوصيل إلى 126 ألف عميل في يونيو 2021

قال المهندس حاتم عبد الغني رئيس شركة غاز الأقاليم "ريجاس"، إن الشركة تعمل في 4 محافظات وهما "سوهاج وقنا ومرسى مطروح والعلمين الجديدة"، بالإضافة إلى 11 مركزًا في محافظة الشرقية، موضحًا أن هناك 546 ألف عميل تم توصيل الغاز لهم منذ بدء نشاط الشركة.

"عبد الغني": توصيل الغاز لمناطق بعيدة لأول مرة

وأضاف "عبد الغني" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الشركة تستهدف توصيل الغاز الطبيعي لـ126 ألف و500 عميل بمناطق عملها حتى شهر يونيو 2021، في القرى والنجوع والمناطق المنافس بها شبكات صرف صحي وصالحها لتوصيل الغاز إليها.

وأشار، إلى أن هناك مناطق تم توصيل الغاز لها لأول مرة خلال العام الحالي 2020 وهم قرية "بنهو" و"الشيخ مكرم" في محافظه سوهاج، وكفر البياضية وجراجوس ومركز أبوتشت وعزبة حامد في محافظة قنا بجانب مركز منيا القمح، ومركز كفر صقر في محافظة الشرقية.

وتابع "عبد الغني"، بأن الشركة تستهدف توصيل الغاز إلى 22 قرية بمراكز محافظة سوهاج، و7 قرى مراكز محافظة قنا وتوصيل 23 قرية بمناطق محافظة الشرقية، ويمثل عدد العملاء بالقرى المخطط توصيلها بالغاز حوالي 95 % من خطة الشركة بالصعيد و40 % من المخطط بمحافظة الشرقية، على أن يتم استكمال البنية الأساسية من صرف صحي وترع للمراكز الباقية وتوصيل الغاز فور الانتهاء.

وأوضح رئيس شركة غاز الأقاليم "ريجاس"، أن الشركة تواجهها العديد من التحديات والمعوقات والتي تتمثل في قص التعديات من أسفل الترع والمصارف الطرق الرئيسية والانفاق والسكك حديد، والتي يتم تنفيذها لتعديل الخطوط الرئيسية من منطقة إلى منطقة أخرى.