20 مشروعا سينمائيا تتنافس على جوائز منصة الجونة

مجموعة جديدة من المشاريع السينمائية تستعد منصة الجونة السينمائية لدعمها، على هامش فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الذي ينطلق في الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر المقبل، حيث تُقام فعاليات المنصة ما بين 16 إلى 21 أكتوبر.

ووقع اختيار منصة الجونة السينمائية على 13 مشروعا في مرحلة التطوير، و6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج ومشروع ضيف في مرحلة ما بعد الإنتاج، للتنافس على جائزة نقدية بقيمة 15 ألف دولار، لكلا من أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج وأفضل مشروع في مرحلة التطوير، وفقًا لما كشفته في بيان صحفي، اليوم، وفيما يلي المشاريع المتنافسة على جوائز دعم منصة الجونة السينمائية:

المشاريع الروائية الطويلة في مرحلة التطوير

«ربع يوم خميس في الجزائر العاصمة» إخراج صوفيا جامه (الجزائر).

«أجورا» إخراج علاء الدين سليم (تونس).

«عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن» إخراج مراد مصطفى (مصر).

«محبون سعداء» إخراج هشام العسري (المغرب).

«كولونيا» إخراج محمد صيام (مصر).

«الملخص» إخراج علي آل فتلاوي (سويسرا).

«حتى يتنفس البحر» لزين دريعي (الأردن).

«الأعشاب» إخراج سعيد زاغا (الأردن).

بينما تشمل المشاريع الوثائقية في مرحلة التطوير.

«أغنية للصيف والشتاء» إخراج طلال دركي وعلي وجيه (سوريا).

«خمسين متر» إخراج يمنى خطاب (مصر).

«أبي قتل بورقيبة» إخراج فاطمة رياحي (تونس).

«البحث عن ودي» إخراج سارة الشاذلي (مصر).

«نساء حياتي» إخراج زهراء غندور (العراق).

الأفلام الروائية الطويلة في مرحلة ما بعد الإنتاج

«جنائن معلقة» إخراج أحمد ياسين الدراجي (العراق، فلسطين).

«هايش مايش» إخراج هشام العسري (المغرب).

الأفلام الوثائقية الطويلة في مرحلة ما بعد الإنتاج

«أبو زعبل 89» لبسام مرتضى (مصر).

«خط فاصل» إخراج رين رزوق (لبنان).

«لا شيء عن أمي» إخراج لطيفة دغري (تونس).

«هذه الأشجار الغريبة» إخراج هند شوفاني (الأردن).

«تحت الكرموس» إخراج أريج سحيري، كمشروع ضيف في مرحلة ما بعد الإنتاج.