إحباط أكثر من 300 عملية هروب من السجون الإسرائيلية في 10 سنوات

كشفت مفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية، كاتي بيري، في جلسة استماع في الكنيست الإسرائيلي، أنه تم إحباط أكثر من 300 عملية هروب من السجون خلال الـ10 سنوات السابقة، حيث أوضحت للجنة الأمن الداخلي في الكنيست أن تهديد الفرار هو أكبر تهديد، وهو على رأس جدول أعمال كل ضابط إسرائيلي وتمّ إحباط نحو 300 محاولة هروب وخطط هروب خلال العقد الماضي.

«بيري»: يوجد في السجون الإسرائيلية 4000 أسير فلسطيني

وأضافت مفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية: «مسؤولو السجون عملوا على القضاء على الجريمة داخل السجون، وجمع المعلومات الاستخباراتية، وإحباط الفرار من السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وهناك نحو 14 ألف سجين منهم حوالي 4000 أسير فلسطيني ونحو 10 آلاف مجرم في 30 منشأة في جميع أنحاء إسرائيل»، بحسب قناة «الكنيست» الإسرائيلية.

وتحدثت مفوضة مصلحة السجون أمام اللجنة بعد أسبوع من فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع شديد الحراسة، في واحدة من أخطر عمليات الفرار من سجن في تاريخ إسرائيل، حيث ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على 4 من الأسرى، إلا أنَّ إثنين منهم لا يزالان طليقين حتى الآن.

وتابعت «بيري»: «منذ حدوث عملية الهروب من سجن جلبوع اتخذت سلسلة من الخطوات ردا على الحادث، بما في ذلك تعزيز الأمن في السجون وتفريق الأسرى المرتبطين بحركة الجهاد الإسلامي، كما شكلت فريقًا بالتعاون مع الجيش ومسؤولين آخرين، الذي يتنقل بين زنزانة وزنزانة وبين جناح وجناح في كل سجن من أجل التحقق من هندسة المباني، ورؤية المخططات والتحقق مما هو تحت الأرض تحت المنشآت».

وكان ستة أسرى فلسطينيين نجحوا في الفرار من خلال حفر إسمنتية تحت حمام زنزانتهم وإزالة لوح يؤدي إلى سلسلة من الفجوات في هيكل سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة ما جعلهم يهربوا عبر نفق لخارج السجن.