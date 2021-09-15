هيئة الأسرى ستزور أسيرين من المعاد اعتقالهم بعد فرارهم من «جلبوع»

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن استخبارات الاحتلال الإسرائيلي تحاول عرقلة زيارة محامي الهيئة لأسرى «نفق الحرية» الأربعة المعاد اعتقالهم، وقد أبلغت الطاقم القانوني للهيئة بأنه لن يتمكن إلا من زيارة أسيرين فقط.

وأوضحت «هيئة الأسرى»، في بيان مقتضب، أن طاقمها القانوني سيتمكن من زيارة أسيرين فقط، حيث ستكون الزيارة الأولى الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والزيارة الثانية الساعة 1:10 فجرا.

هيئة الأسرى انتزعت قرارا قضائيا من محكمة الاحتلال

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أعلنت في وقت سابق مساء أمس، أن محاميها سيزورون الليلة الأسرى الأربعة الذين انتزعوا حريتهم من سجن «جلبوع» وأعاد الاحتلال اعتقالهم، بعد أن انتزعت قرارا قضائيا من محاكم الاحتلال برفع أمر منع لقاء المحامي.

من جانبه نفى رائد عامر، مدير عام نادي الأسير الفلسطيني، الأنباء المتداولة حول وفاة الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي إثر التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف «عامر» في اتصال هاتفي لـ«الوطن»: «جميع مصادرنا تؤكد أن الزبيدي على قيد الحياة ويخضع للتحقيق مع الأسرى الثلاثة الذين كانوا ضمن الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي ضمن عملية نفق الحرية، ولا صحة لما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاته».

مستشفى «رمبام»: زكريا الزبيدي لم يصل إلينا

وكانت مصلحة السجون الإسرائيلية، نفت الأنباء المتداولة بشأن نقل الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي إلى مستشفى «رمبام» الإسرائيلي، حيث قالت في بيان رسمي مساء أمس الإثنين: «خلافا للشائعات المنتشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي نؤكد أنه لم يتم نقل زكريا الزبيدي للعناية المركزة وهو موجود حاليا في المعتقل الذي تم احتجازه فيه».

كما ناشد نادي الأسير الفلسطيني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية، باتخاذ إجراءات عاجلة للكشف عن مصير الأسرى الفلسطينيين المعاد اعتقالهم وطمأنة أسرهم.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي، في حجب المعلومات وإخفاء أماكن احتجاز الأسرى زكريا الزبيدي، ومحمود العارضة، ومحمد العارضة، ويعقوب قدري، ومنع عن حقهم في لقاء المحامين من جهة، ونشر أخبار نقل الأسرى ونقل الأسير زكريا الزبيدي إلى المستشفى مرتين، يثير قلقا بالغا.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال، خاصة جهات التحقيق التابعة له، لها تاريخ مع المعتقلين من تعذيب الأسرى، مؤكدا أن محاكم الاحتلال تساهم في توسيع نطاق التعذيب وخطورته من خلال إجراءاتها وقراراتها، كما حدث من رفض محكمة الاحتلال الالتماس الذي قدمه محامو الأسرى للمطالبة برفع الحظر عن لقاء المحامين.