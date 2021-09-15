نجل عزت العلايلي يكشف حقيقة كتابة والده مذكراته قبل وفاته (فيديو)

المسيرة الفنية للفنان الكبير عزت العلايلي، حافلة ومليئة بالكثير من الأسرار والكواليس، التي عاشها على مدار مشواره الفني الذي انطلق مع بداية الستينيات من القرن الماضي، والكثير من التغيرات السياسية والاجتماعية على مدار 86 عامًا عاشها على وجه الأرض حتى رحيله في 5 فبراير الماضي.

نجل عزت العلايلي: والدي شخص حكاء وعاصر فترات سياسية واجتماعية وفنية مختلفة لسنوات طويلة

اليوم تمر الذكرى الأولى لميلاد عزت العلايلي، بعد نحو 7 شهور من وفاته، حيث ولد في 15 سبتمبر عام 1934، وترك إرثًا فنيًا يزيد عن 200 عمل فني ما بين سينما ومسرح ودراما، ونتيجة حياته المليئة بالكثير والكثير من الذكريات الفنية والاجتماعية والسياسية، فكّر الفنان الكبير في كتابة مذكراته، وذلك قبل وفاته بأشهر قليلة، حسب تصريحات نجله الدكتور محمود العلايلي لـ«الوطن».

وقال محمود العلايلي، إن والده الفنان القدير عزت العلايلي، كان شخصًا حكاءً من الدرجة الأولى، وذكرياته الفنية والسياسية والاجتماعية الكثيرة لديه، كانت تجعله يحيكها بطريقة مشوقة، الأمر الذي جعله يفكر في كتابة مذكراته.

عزت العلايلي سعى لكتابة مذكراته لتوثيق مراحل حياته على مر الزمن

وأشار «العلايلي» إلى أن ذكريات والده تحمل توثيقًا لحياته الاجتماعية والفنية على مدار سنوات طويلة عاشها، متابعًا: «في الأوقات الأخيرة بحياة والده، مع نهاية عام 2020 بالتزامن مع تكريمه بمهرجان الإسكندرية، بدأ التفكير في كتابة المذكرات، والتقى مع صديقه الكاتب الصحفي مع محمود موسى؛ لتحضير لذلك على أرض الواقع».

وتابع: وبدأ مشاورات بالفعل حول الزوايا الخاصة بالذكريات، ونقطة البداية وما الذي سيتم تداوله، ولكن لا توجد أوراق أو مسودات نستطيع الجزم بأنها إشارة لمذكرات والدي.