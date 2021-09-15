في عيد ميلاده الـ87.. 6 أفلام جمعت بين عزت العلايلي وسعاد حسني

ما يزيد عن 200 عمل فني شارك فيها الفنان القدير عزت العلايلي، الذي يمر اليوم 87 عامًا على ميلاده باعتباره من مواليد 15 سبتمبر عام 1934، من بينهم 10 أفلام تم اختيارها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية حسب استفناء النقاد عام 1996 وهم «بين القصرين، قنديل أم هاشم، الأرض، الاختيار، زائر الفجر، السقا مات، على من نطلق الرصاص، اسكندرية ليه؟، أهل القمة، الطوق والأسورة».

10 أعمال للفنان عزت العلايلي ضمن قائمة أفضل 100 فيلم

ومع السندريلا سعاد حسني، قدم الفنان الكبير عزت العلايلي ما يقرب من 6 أفلام، تستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

الاختيار

عام 1971 قدم عزت العلايلي مع سعاد حسني فيلم «الاختيار» بطولة هدى سلطان، يوسف وهبي، محمود المليجي، عبدالرحمن أبو زهرة، للأديب نجيب محفوظ، إخراج يوسف شاهين.

الناس والنيل

عام 1972 قدم عزت العلايلي مع سعاد حسني فيلم «الناس والنيل» للمخرج يوسف شاهين، سيناريو وحوار حسن فؤاد، بطولة صلاح ذو الفقار، محمود المليجي.

غرباء

عام 1973 قدم عزت العلايلي مع سعاد حسني، فيلم «غرباء» للمخرج سعد عرفة، سيناريو وحوار رأفت الميهي، بطولة شكري سرحان، عماد حمدي، حسين فهمي.

على من نطلق الرصاص

عام 1975 شارك عزت العلايلي الفنان سعاد حسني فيلم «على من نطلق الرصاص» بطولة محمود ياسين، مجدي وهبة، جميل راتب، سيناريو وحوار رأفت الميهي، إخراج كمال الشيخ.

القادسية

عام 1981 قدم عزت العلايلي وسعاد حسني، فيلم «القادسية» للكاتب محفوظ عبدالرحمن، والمخرج صلاح أبوسيف.

أهل القمة

عام 1981 قدم عزت العلايلي وسعاد حسني فيلم «أهل القمة» بطولة نور الشريف، عمر الحريري، محمود القلعاوي، للأديب نجيب محفوظ، سيناريو وحوار مصطفى محرم، إخراج علي بدرخان.