دراسة أمريكية تكشف أضرار الجاثوم: توقف عن التدخين والرياضة قبل النوم

تشير نتائج المؤسسة الوطنية الأمريكية للنوم، إلى أن واحدًا من كل 12 شخصًا سيعاني من شلل النوم مرة واحدة على الأقل في حياته، لكن بالنسبة للبعض حوالي 10% من المصابين، يمكن أن تصبح مشكلة متكررة قد تمنعهم من النوم بدافع الخوف، ويسمى هذا الوضع باسم «الجاثوم».

لماذا شلل النوم مخيف؟

شلل النوم أمر مخيف؛ لأنه لا يوجد الكثير الذي يمكنك القيام به في فترة الشلل، والتي يمكن أن تأتي مع عدد من الأحاسيس المروعة التي تشبه الحلم، عقلك واع، لكن جسمك غير قادر على الحركة، يشعر الناس بعدم القدرة على الكلام والشعور بالاختناق أو الاختناق، قد يكون لديهم أيضًا هلوسات، والتي في معظم الظروف هي تصور وجود شخص خطير في الغرفة.

ووصفت المؤسسة شلل النوم بأنه فقدان قصير للتحكم في العضلات، يحدث مباشرة بعد النوم أو الاستيقاظ، إنها حالة مختلطة من الوعي؛ إذ يختبر شخص ما عناصر من النوم واليقظة في الوقت ذاته لأنهم لا يتحركون خلال مراحل النوم بسلاسة، ما يؤدي إلى ظهور أعراض مؤلمة.

وأوضحت الدراسة: «عادة، عندما نكون نائمين، لا يزال بإمكاننا أن نكون في حالة تشبه الحلم بينما ندرك أنه لا يوجد شيء يمكننا القيام به حيال ذلك، قد يساعد هذا في تفسير سبب احتواء شلل النوم عادة على عناصر تثير الخوف بشكل مباشر، على الرغم من أن الآليات الدقيقة ليست واضحة».

ما الذي يسبب شلل النوم «الجاثوم»؟

غالبًا لا يوجد سبب معروف لشلل النوم، إنه أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من الحالات التالية:

الأرق

- عندما يواجه الأشخاص صعوبة في النوم وبالتالي يعانون دائمًا من النوم القهري.

- حالة طويلة الأمد تؤدي إلى نوم الشخص فجأة.

- توقف التنفس في أثناء النوم.

- حالة تقيد الممرات الهوائية في أثناء نوم الشخص، ما يتسبب في «الشخير»، من بين أعراض أخرى اضطراب نفسية أو عاطفية، أو الأشخاص الذين تعرضوا للإيذاء النفسي في أثناء طفولتهم أو لديهم أنواعا أخرى من الصدمات، واضطراب «القلق العام، والهلع»، إيقاف مضادات الاكتئاب.

- ترتبط العديد من اضطرابات النوم بشلل النوم، وحتى مجرد اضطراب نمط النوم - على سبيل المثال، بسبب العمل بنظام الورديات أو اضطراب الرحلات الجوية الطويلة، يمكن أن يؤدي إلى حدوثه.

متى يجب الذهاب للطبيب؟

يبدأ العلاج أحيانًا من السبب الجذري، على سبيل المثال العمل خلال اضطراب ما بعد الصدمة، ولكن قد تتم إحالتك أيضًا إلى أخصائي النوم، الذي يصف أحيانًا مضادات الاكتئاب، وتناول هذا النوع من الأدوية بجرعة أقل يمكن أن يساعد أيضًا في علاج شلل النوم، لكن هذا لا يعني أنك مصاب بالاكتئاب،

خطوات العلاج من الجاثوم

قد يكون إصلاح روتين نومك أمرًا أساسيًا، يتضمن ذلك الحصول على نفس وقت النوم والاستيقاظ كل يوم، وقضاء وقتا للنوم قبل النوم، و6 إلى 8 ساعات من النوم كل ليلة.

وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية «NHS»، بعدم تناول كمية كبيرة من السوائل أو التدخين أو شرب الكحول أو الكافيين قبل النوم أو ممارسة الرياضة في غضون 4 ساعات من وقت النوم، أو النوم على ظهرك.