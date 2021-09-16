يتطلب الحصول على تجديد ترخيص بناء بالمدن الجديدة، العديد من الخطوات والذهاب إلى مقار العقارات، ويستلزم إنهاء إجراءات تسجيل الشقق أو تجديد رخص البناء، وتيسيرا على المواطنين يمكن الحصول على ترخيص بناء المدن الجديدة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أبرز خطوات الحصول على تجديد ترخيص البناء بالمدن الجديدة من المنزل وفق .

خطوات الحصول على تجديد ترخيص بناء بالمدن الجديدة من المنزل

1- في البداية يجب على الشخص الدخول على الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة البوابة الإلكترونية الموحدة لخدمات المواطنين، من خلال الضغط على هذا الرابط.

2- وبعدها يجرى إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية للخدمات، من خلال إدخال البيانات المطلوبة للمواطن الراغب في الخدمة.

3- ثم النقر على اختيار خدمات تراخيص البناء

4-للحصول على الخدمة يجب تقديم عدد من المستندات من خلال تحميلها وهي:

الأوراق المطلوبة للحصول على تخريص بناء بالمدن الجديدة

- رخصة البناء القديمة.

- محضر الاستلام.

- آخر إيصال سداد رسوم التنمية «النظافة والإشغالات».

- غلاف السجل الهندسي للمهندس المصمم.

- آخر إيصال سداد من البنك.

- صورة البطاقة الضريبية.

- آخر إيصال سداد فاتورة مياه.

- بطاقة شخصية، بشرط أن تكون سارية «في حالة فرد»، أو الشكل القانوني «في حالة شركة).

كيفية إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية الموحدة لخدمات المواطنين بالمدن الجديدة

أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يمكن إنشاء حساب على بواية الخدمات من خلال التوجه للمركز التكنولوجي بالمدينة التي تخصه، وتقديم طلب مجاني لإنشاء حساب على البوابة الإلكترونية.

وأطلقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة موقع إلكتروني لخدمات المواطنين بالمدن الجديدة من خلال النقر هنا.