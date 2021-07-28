كيف تحصل على رخصة بناء في أقل من شهر؟

يسعى العديد من الأشخاص إلى الحصول على رخصة بناء دون انتظار لوقت طويل خاصة بعد وقف تصاريح البناء لفترة طويلة ثم عودتها مرة أخرى.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة كيفية الحصول على رخصة بناء في فترة قصيرة لا تتجاوز شهر واحد، وفقا لما قاله الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزراة في مداخلة مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد.

على الشخص التقدم للمركز التكنولوجي ويقدم ما يفيد أن الموقع يصلح للبناء ويقدم رسومات كروكية.

«يتم تسليم بيانات الصلاحية بعد 10 أيام ودفع الرسوم المقررة وهي محددة ومعلنة للجميع»، موضحا أنه بعد الحصول على شهادة صلاحية الموقع يتقدم بعقد مسجل للأرض وشهادة الصلاحية ويقوم المواطن بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي لتقديم الملف والرسومات الهندسية.

وبعد الخطوة السابقة يقوم المهندس بتسليم الملف.

ثم يراجع المركز التكنولوجي الملف ثم يتم عمل عقد ثلاثي بين المواطن والمركز والمهندس وبعد 30 يوما يحصل على الرخصة ويبدأ العمل.

الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة بناء

- لابد أن يكون التقدم للحصول على ترخيص بعقد مشهر.

- يقوم المواطن بتقديم طلب الترخيص إلى المركز التكنولوجي وذلك بعد التعاقد مع المهندس المعتمد أو المهندس الاستشاري.

- تقديم نموذج إعداد الترخيص المؤمن والصادر من نقابة المهندسين موقع من صاحب الرخصة وتوكيل رسمي بالمكتب الهندسي علاوة على شمول الملف كافة الموافقات والمستندات اللازمة للترخيص.

- إعداد ملف الترخيص شامل شهادة صلاحية أعمال الترخيص.

- في حال رغبة المواطن في بدء البناء على المهندس المشرف على التنفيذ إخطار المركز التكنولوجي وفقًا للطلب المعد لذلك، على أن يتولى المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ توقيع عقد ثلاثي بالمركز التكنولوجي، ويقوم مهندس التنظيم بالمعاينة على الواقع مع المهندس المشرف.

- يقوم المواطن بتسليم عقد الاتفاق مع المهندس والمقاول للمركز التكنولوجي، ويوقع على الأوراق الخاصة بالترخيص ولا يصدر الترخيص إلا بعد التوقيعات.

-يجب على صاحب الرخصة إخطار الجهة الإدارية قبل البناء بأسبوعين.