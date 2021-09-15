في ذكرى ميلاده.. نجل عزت العلايلي يكشف عن أمنية والده وهدية وحيدة سنويا «فيديو»

87 عامًا مرت على ميلاد الفنان الراحل عزت العلايلي، حيث ولد في 15 سبتمبر عام 1934، وقدم على مدار مشوار حياته حتى وفاته في شهر فبراير الماضي، عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية، أخرها مسلسل «قيد عائلي» عام 2019 وفيلم «تراب الماس» عام 2018.

نجل عزت العلايلي: والدي لم يكن يفكر في الموت باعتباره محبًا للحياة

وعن خوف عزت العلايلي من الاحتفال بيوم ميلاده في ظل تقدم العمر، قال نجله الدكتور محمود العلايلي، إن والده لم يكن لديه أي نظرات تشاؤمية بشأن تقدم العمر، وكان يعتبر عيد ميلاده بمثابة فرصة للاحتفال وتجمع الأسرة والعائلة في هذا اليوم.

وعن أكثر الهدايا التي كان يتلقاها عزت العلايلي في يوم ميلاده، أوضح نجله محمود العلايلي في تصريحات لـ«الوطن» أن أكثر الهدايا التي كان يقدمها لوالده ويفرح بها كثيرًا، ويكرر نفس الهدية كل عام من خلال إعطائه كتابًا في أي من المجالات.

أمنية عزت العلايلي يوم ميلاده أن يظل محافظا على تاريخه الفني

وأشار إلى أن أمنيات والده عزت العلايلي في آخر عيد ميلاد حضره قبل وفاته في 2020، لم تختلف عن أمنياته على مدار حياته، وكانت أمنياته تتميز الاستمرارية ولا ترتبط بعيد ميلاده، وهى أن يظل يعمل ويحقق نفسه ودائمًا كان يملك نظرة مستقبلية لأعماله الفنية وكيفية المحافظة على تاريخه السابق وكيفية المحافظة على الصورة التي رسمها على مدار طيلة السنوات الماضية.

وأوضح نجل عزت العلايلي، أن والده لم يكن يخشى الموت، لأن المسألة لم تكن مطروحة لديه من الأساس، ولم يكن لديه أي أفكار تشاؤمية نحو المستقبل، وإنما ظل دائمًا محافظًا على روحه المبهجة الشابة التي لم تتغير على مر السنين.