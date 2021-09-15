«ماكينة» تلتهم عامل يومية داخل مصنع بالعاشر من رمضان

لقى عامل يومية مصرعه داخل أحد المصانع الكبرى بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، حيث سحبته إحدى الماكينات أثناء تنظيفها، وذلك في نطاق المنطقة الصناعية الثالثة التابعة لقسم أول العاشر.

قسم أول العاشر يتلقى بلاغاً بمصرع عامل أثناء تنظيف ماكينة داخل مصنع

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور قسم أول العاشر من رمضان، بمصرع عامل يومية متأثراً بإصابته، حيث سحبته الماكينة التي يعمل عليها أثناء تنظيفها داخل أحد المصانع الكبرى بالمنطقة الصناعية الثالثة.

المباحث تتحرى عن الواقعة داخل المصنع

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث قسم أول العاشر من رمضان، برئاسة الرائد محمد أسامة، رئيس مباحث القسم، والعقيد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائي لفرقة العاشر من رمضان، إلى مكان الواقعة، لفحص البلاغ والاستماع للشهود، والتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.

نقل جثة العامل المتوفي للمستشفي والنيابة تستعجل التحريات

تم نقل جثة العامل المتوفي، بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة أمرت بانتداب مفتش الصحة للكشف على الجثة، لمعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه، واستعجال تحريات المباحث.