مصرع طالب أسفل عجلات القطار.. وإصابة آخر أثناء سرقة دراجته في الشرقية

لقى طالب مصرعه أسفل عجلات القطار، في أثناء عبوره شريط السكة الحديد بههيا، فيما أصيب طالب آخر بجرح طعني على يد 3 متهمين، حاولوا سرقة دراجته البخارية في مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة ههيا، بلاغا بوفاة شخص في أثناء عبوره شريط السكة الحديد في مركز ههيا.

وانتقل ضباط مباحث المركز، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن الجثة لـ"أحمد. ه . ع"، 13 عاما، طالب، تصادف مروره على شريط السكة الحديد، في أثناء عبور القطار، ما أدى لدهسه أسفل عجلات القطار ووفاته في الحال.

ونقل المتوفي إلى مستشفى ههيا المركزي، والتحفظ عليه بمشرحة المستشفى، لإجراء التحقيقات اللازمة.

وفي السياق ذاته، تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة الحسينية، بلاغا بإصابة "أحمد. م. ع"، طالب بالثانوية العامة، مقيم بالمدينة المذكورة، بجرح طعني في الظهر، على يد 3 أشخاص حاولوا سرقة دراجته البخارية، بمنطقة الدروس، وفي أثناء مقاومته لهم اعتدى عليه أحدهم بالضرب بسلاح أبيض، ولاذوا بالفرار.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الحسينية المركزي؛ لتلقي العلاج اللازم، وضبط أحد المتهمين، وجاري ضبط الاثنين الآخرين، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.