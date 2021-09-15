مبادرة لتشكيل مجلس من مصر والعراق والأردن يوازي «التعاون الخليجي»

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، والوفد المرافق له.

وفي بداية اللقاء رحب «عبدالرازق» بالوفد العراقي، مشيدا بقوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، مؤكدا سعادته بعودة العراق إلى مكانته بين الدول العربية، مشيرا إلى دعم مجلس الشيوخ المصري لأي خطوة في هذا الاتجاه.

رئيس مجلس النواب العراقي: مصر عظيمة بأهلها وبتاريخها

من جانبه أكد رئيس مجلس النواب العراقي، أن بلاده تعتز بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطها بمصر، مؤكدا تطلع بلاده لتعزيز التعاون بين البلدين على كافة المستويات، خاصة على المستوى البرلماني أخذا في الاعتبار ما يتمتع به البرلمان المصري -بغرفتيه- من خبرة وتاريخ طويل، كما نقل «الحلبوسي» تحيات الشعب العراقي للشعب المصري، مشيرا إلى أن مصر عظيمة بأهلها وبتاريخها.

كما وجه «الحلبوسي» الدعوة لرئيس مجلس الشيوخ، لزيارة العراق، لمزيد من التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات بينهما، مشيدا بأهمية الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعراق.

وأطلق رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي النائب هيثم رمضان، مبادرة طالب فيها بأن تطلق برلمانات «مصر والعراق والأردن» مجلساً يوازي مجلس التعاون الخليجي، ويعمل جنبا إلى جنب لخدمة القضايا العربية دون التعارض معه، مما يمثل قوة للأمة العربية على المستوى النيابي، مشيرا إلى أن التجارب السابقة أثبتت أنه ليس للعراق إلا «الحضن العربي».

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبو شقة، وفيبي فوزي، وكيلا مجلس الشيوخ، والمستشار محمود عتمان أمين عام المجلس، وعدد من رؤساء اللجان النوعية بالمجلس.