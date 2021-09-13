إلغاء التأشيرة بين العراق وإيران.. ومصادر: تعزز العلاقات بين البلدين

حظي إلغاء التأشيرة بين العراق وإيران باهتمام كثير من المتابعين، حيث أعلن الرئيس الإيراني إيراهيم رئيسي، خلال مؤتمر صحفي أمس الأحد، الاتفاق على إلغاء التأشيرة بين البلدين، فيما وافق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على زيادة حصة إيران بشأن زائري أربعينية الإمام الحسين بالعراق خلال الفترة المقبلة.

إلغاء التأشيرة بين العراق وإيران

وأوضح الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسي أنه جرى الاتفاق على إلغاء التأشيرة بين العراق وإيران، وذلك بعد عقد اجتماعات جيدة بين المسؤولين العراقيين برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والتي ركزت على تعزيز العلاقات بين البلدين، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وأشار "رئيسي" خلال مؤتمر صحفي أمس مع رئيس الوزراء العراقي، إلى أن المباحثات بين البلدين تناولت المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، معربًا عن أمله بتوسيع العلاقات بين بغداد وطهران بعد إلغاء التأشيرة بين العراق وإيران.

وتابع الرئيس الإيراني أنه تم الاتفاق على الإسراع في تنفيذ الربط السككي بين الشلامجة والبصرة، بما يصب في مصلحة البلدين، منوهًا إلى مناقشة العلاقات المالية والمصرفية بين البلدين.

رفع عدد زوار إيران لأربعينية الحسين

ولفت «رئيسي» إلى أن هناك اهتماما بالحفاظ على صحة زائري أربعينية الإمام الحسين، معلناً موافقة «الكاظمي» برفع عدد الزوار الإيرانيين الراغبين فى المشاركة بالزيارة الأربعينية، قائلا «الموضوع الأهم الذي استنتج من الاجتماعات، أن البلدين لديهما الإرادة لتوسيع العلاقات الثنائية»، لافتاً إلى أن علاقة إيران مع العراق متجذرة ووطيدة وعميقة.

مصادر: اتفاقية إلغاء التأشيرة تجلب فوائد للعراق وإيران

وفي السياق، أكدت مصادر رسمية عراقية، أن اتفاقية إلغاء تأشيرات الدخول بين بغداد وطهران تجلب فوائد للبلدين.

وأوضح مصدر في الحكومة العراقية، أن الاتفاقية لا تحمل أي ضرر على العراق، وإنما فيه فائدة للبلدين، ومثلما ألغيت عن المسافرين الإيرانيين ألغيت عن العراقيين أيضا، قائلًا «الحكومة لم تتخذ هذا القرار بشكل عشوائي بل درسته، لأننا نعرف أن ثلاثة ملايين عراقي تقريبا يزورون إيران سنويا»، وفقا لقناة «روسيا اليوم».

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي أجرى زيارة لإيران، أمس الأحد، على رأس وفد حكومي كبير.