أبرز منتجات وأماكن معارض «أهلا مدارس».. تخفيضات تصل لـ50%

ساعات قليلة وتطلق وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد للغرف التجارية والغرفة التجارية بالقاهرة، معرض «أهلا مدارس»، بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض في مدينة نصر، تحت رعاية رئيس الوزراء، حيث يبدأ غدا الخميس الموافق 16 سبتمبر.

منتجات معارض أهلا مدارس

يطرح معرض أهلا مدارس، كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى، مصنعة مصريا.

كما يخصص المعرض تخفيضات وعروض على الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية، بالإضافة إلى الحاسبات الآلية ومستلزماتها.

تخفيضات على أسعار المنتجات بمعرض أهلا مدارس

ومن المتوقع وفق تصريحات مسئول بوزارة التموين لـ«الوطن»، أن تتراوح التخفيضات بين 20% إلى 50% على كافة المنتجات بالمعرض على مستوى الجمهورية، وستبدأ من 15% إلى 40% على جميع الأدوات المدرسية والمكتبية.

أماكن أهلا مدارس بالقاهرة والجيزة

أماكن معارض أهلاً مدارس في القاهرة والجيزة، ستكون في أرض المعارض في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وسيقام معرض أهلا مدارس في الجيزة في شارع فيصل الرئيسي بمنطقة فيصل.

وقالت مصادر لـ«الوطن»، إن معارض أهلاً مدارس في القاهرة والجيزة مستمرة حتى انطلاق الدراسة، بينما سيكون موعد إطلاقه في باقي محافظات الجمهورية متوقف على جاهزية كل محافظة لبدء تدشينه.

ووفقا للمصادر، فإن أماكن معارض أهلاً مدارس في القاهرة والجيزة، تشهد جناحًا خاصًا لعرض كل ما يتعلق بالأغذية المدرسية من معلبات وجبن، بالإضافة إلى توفير عدة مستلزمات مدرسية أخرى ومنها الـ«لانش بوكس» والحقائب المدرسية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت في وقت سابق، موعد بدء الدراسة 2021- 2022 في مصر لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، يوم 9 أكتوبر وينتهي يوم الخميس 16/6/2022.