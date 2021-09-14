مشارك بـ«أهلا مدارس»: الأسعار لن ترتفع.. و«الشنط» تبدأ من 60 جنيها

قال محمد الصفتي، أحد المشاركين في معرض «أهلا مدارس»، إن المعرض يضم منتجات الصناع والتجار العاملين في الأدوات المدرسية والمكتبية، وهو يضم الأدوات المكتبية والدراسية إضافة إلى منتجات أخرى مثل صناعة الملابس والجلود وأحذية المدارس، والمنتجات الغذائية الخاصة بالتغذية المدرسية، وهناك قسم كبير لأجهزة الحاسب الآلي والطابعات، مشيرًا إلى أنه شارك في هذا المعرض للسنة الرابعة على التوالي.

تفاصيل الأسعار في معرض أهلًا مدارس

وأضاف «الصفتي»، في لقاء مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، أن الناس لديها تشوق للعودة إلى العام الدراسي، مشددًا على أن هناك صناعة مصرية قوية في مجال «شنط المدارس»، ولذلك تتراوح أسعارها من 60 جنيهًا إلى 250 جنيهًا، «الشنطة اللي بـ 120 جنيهًا فقط في المعرض يصل سعرها إلى ما لا يقل عن 150 جنيهًا في المتاجر الخارجية، وهناك تنوع كبير في أسعار الأدوات المدرسية والمكتبية، والقلم الجاف يبدأ من 90 قرشًا وجنيه واحد، ويصل إلى جنيهين أو ثلاثة جنيهات والأمر يختلف على حسب الصناعة»، مشددًا على أن الجودة بشكل عام جيدة لأن وزارة التموين تفرض رقابة شديدة على هذا الأمر.

وشدد أحد المشاركين في معرض أهلا مدارس، على أن عدد المشاركين في المعرض يصل إلى حوالي 150 شركة، ومستوى الأسعار لن يكون أعلى من الأعوام السابقة، ما عدا بعض السلع المستوردة، ولكن بصفة عامة التجار متشوقين إلى المعرض ويقدمون تسهيلات وتخفيضات لكي لا يجد المواطن أي صعوبة في شراء المنتجات التي يحتاجها، مشيرًا إلى أن المنتجات المصنعة محليًا تصل نسبتها في المعرض إلى نحو 70%.

أين يوجد معرض أهلًا مدارس؟

وأوضح أن معرض «أهلًا مدارس» حتى الآن له فرع واحد موجود في القاهرة -في أرض المعارض في مدينة نصر- ولكن هناك رغبة في عقد المعرض في عدة محافظات أخرى، مشيرًا إلى أنه ربما تمتد فترة المعرض إلى عدة أيام أخرى، كما حدث في سنوات أخرى سابقة.