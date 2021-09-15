مدين يطرح أغنية «سابق كل الناس» مع إسلام غالي

طرح المطرب الشاب إسلام غالي، منذ قليل، أغنية جديدة من أغنيات ألبومه الذي يحمل عنوان «سابق كل الناس»، وذلك عبر قناته الرسمية عبر موقع الڤيديوهات «يوتيوب».

تحمل الأغنية اسم «سابق كل الناس»، وهي من كلمات محمود فاروق، ألحان مدين، توزيع يحيى يوسف، تسجيل غناء مصطفى رؤوف، إدارة أعمال صلاح الجابي، أحمد شراقي ڤيديو جرافيك، ومحمد نافع سوشيال ميديا.

كلمات أغنية «سابق كل الناس»

وتقول كلمات الأغنية:

سابق كل الناس لقلبي وأصلي اللي بحسه جمبك عمره ما كان حاصلي معقول في احساس بيقدر يخلي واحد لسه عارفك في بالك تملي شوفتك في ثواني اتلخبطت وشقلبت كياني استسلمت وقولت بحبك استوعبتها؟ ولا اقولها تاني بمجرد بس ما قربت وقلبي معدش موقف خبط ده في ايه اللي بيحصل بالظبط انا ليه اختل اتزاني.

أغنية «سابق كل الناس»، أولى أغنيات ألبومه الذي يحمل نفس العنوان، ويطرح إسلام 12 أغنية على فترات متقاربة، بواقع كل شهر ميني ألبوم يضم 4 أغاني.

ويتعاون إسلام، في ألبومه مع أبرز شعراء وملحني وموزعي مصر والوطن العربي، مثل مدين، تامر حسين، عزيز الشافعي،توما، نادر عبدالله، أحمد ابراهيم، نادر نور، أحمد عبد السلام، محمد عاطف، أحمد الجندي، ويحيى يوسف.

الملحن مدين يحصل علي الإقامة الذهبية في الإمارات

في سياق آخر أعرب الملحن مدين عن سعادته الكبيرة بعد منحه الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب مدين منشورًا قال فيه: «تشرفت بحصولي على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كلمات الشكر لاتكفي لهذه الدولة الطيبة ولحكامها وأهلها الطيبين».

وأضاف مدين، قائلًا: «شكرًا على الرقي وحسن المعاملة وسهولة الاجراءات للتوضيح مدين اسم شهرة».