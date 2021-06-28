إسلام غالي يتعاقد مع «فري ميوزك» لتوزيع ألبومه الجديد

تعاقد المطرب إسلام غالي، مع أميرة محروس، المسؤول الإعلامي لشركة «فري ميوزك» لتوليها توزيع ألبومه الغنائي الجديد رقميًا، وطرحه عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلى فضائية «فري ميوزيك».

ويعمل إسلام، حاليًا على قدم وساق للانتهاء من كافة تفاصيل ألبومه الغنائي استعدادا لطرحه الشهر المقبل، حيث يقوم غالي، في هذه الفترة بـ«ماستر» أغاني ألبومه في استديو مهندس الصوت أمير محروس.

جدير بالذكر أن إسلام، يتعاون في ألبومه الغنائي الجديد مع أبرز شعراء وملحنين وموزعين مصر والوطن العربي، مثل مدين، تامر حسين، عزيز الشافعي، توما، نادر عبد الله، أحمد ابراهيم، نادر نور، أحمد عبد السلام، محمد عاطف، أحمد الجندي، ويحيى يوسف.

ومن آخر أعمال إسلام، أغنية «عامل نفسي بعيش» حيث حققت نجاحًا كبيرا وتقترب نسبة مشاهدتها من المليون الثاني عبر «يوتيوب».

كما تصدرت أيضًا «التريند» بالمركز الخامس في قائمة الأغاني الأكثر استماعًا على تطبيق «أنغامي» وذلك عقب طرح الأغنية بأيام قليلة.

أغنية «عامل نفسي بعيش» هي الأغنية الدعائية لألبومه الجديد الذي يحمل عنوان «حكاية قلبي معاك» المفترض طرحه بداية الشهر المقبل، وهي من كلمات الشاعر أسامة الشاعر، ألحان رامي الشافعي، توزيع ومكس وماستر عمر الصباغ، تسجيل غناء مصطفى رؤوف.

وتقول كلمات الأغنية

كان ردك ليا كفاية بيقرب أي نهاية

حسيتك يومها معايا مش باقي علي اللي ما بينا

لو قلبك زعلان مني كان سهل عليك تعاتبني

إزاي تبعد و تسبني والخوف يتملك منا

كان ممكن ننسي خلافنا نرجع ونعيد حساباتنا

ضيعنا زمان فرصتنا بعد سنين بينا وعشرة

كان صوت العقل قصادنا حذرنا وبردوا بعدنا

بتقول ايه لما بتيجي سيرتي لسه بتتكلم عن غيبتي

أنا عارفك بتهمك صورتي مارتحتش بعدي وبتعاني ومظنش خد حد مكاني

وأنا أراهنك تعرف تنساني

أنا بضحك عادي يوماتي.. وعامل نفسي بعيش

برجع وبعيد حساباتي.. وأقول ده ماريحنيش

لو بهرب من مأساتي.. الماضي مابيسبنيش.